ASUS TUF DASH F15 – wydajność

Przejdźmy zatem do wydajności, TUF DASH F15 wyposażony jest w procesor Intel Core i7-11370H, czyli układ 11. generacji produkowany w litografii 10 nm z nową architekturą rdzenia. Mamy tutaj jednak tylko 4 rdzenie (z obsługą HT), a maksymalne taktowanie to 4,8 GHz. Na tle najnowszych procesorów AMD nie wygląda to zbyt okazale, ale w konstrukcji ASUSa nie ma problemów aby przy obciążeniu procesor pracował z pełną mocą. Gdy obciążymy 4 rdzenie jednocześnie to taktowanie spada do 4,3 GHz.

Nowa architektura rdzenia i wysoki zegar przekładają się na świetne wyniki wydajności w testach jednowątkowych. Nowy układ Intela nie ma w zasadzie konkurencji (przynajmniej do czasu testu Ryzena z serii 5000) i wypada całkiem okazale. Nieco gorzej jest jak aplikacja/test korzysta z mocy wszystkich dostępnych rdzeni. Wtedy wyniki nie robią już takiego wrażenia.

Wydajność w grach

W grach powinno być całkiem dobrze, co prawda GeForce RTX 3070 nie zaoferuje takiej wydajności jak GPU dla komputerów stacjonarnych ale ma być wyraźnie lepszy niż poprzednik, o czym zaraz się przekonamy.

Przewaga na kartami z serii RTX 2070 jest wyraźna, choć do wyników RTX 2080 Super jednak nieco brakuje. Trzeba wziąć natomiast poprawkę na to, że ASUS ROG Duo to znacznie większy notebook z mocniejszym procesorem i to też miało wpływ na wyniki.

W grach wygląda to natomiast tak:

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 112 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX Off) – 115 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX On) – 58 kl/s

Control (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX On) – 91 kl/s

Wolfenstein: Youngblood (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS Off, RTX On) – 97 kl/s

Wolfenstein: Youngblood (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra, DLSS On, RTX On) – 113 kl/s

Wygląda więc na to, że w natywnej rozdzielczości wyświetlacza nawet przy najwyższych ustawieniach jakości oraz z włączoną technologią ray-tracingu, bez większych problemów uda się wam osiągnąć około 60 klatek na sekundę, co uznawane jest za bardzo płynną animację.

Dysk SSD

Zastosowany dysk SSD o pojemności 1 TB nie zaskakuje nas niczym nadzwyczajnym, oferuje świetną wydajność we wszystkich scenariuszach testów i z pewnością nie spowalnia pracy komputera. Bardzo solidny nośnik.

ASUS TUF DASH F15 – bateria

Bateria o pojemności 76 Wh zapewnia więcej niż przyzwoity czas pracy. Wystarczy wspomnieć, że w trybie bezczynności notebook potrzebuje zaledwie około 10 W (z aktywnym iGPU). Dzięki temu czas pracy z przeglądarką to ponad 15 godzin, świetny wynik jak na urządzenie o takim potencjale i rozmiarze. Przy oglądaniu filmu udało się osiągnąć niespełna 11 godzin, co też jest świetnym wynikiem. Podczas grania nie jest już tak różowo, nawet z funkcją battery boost i ograniczeniem animacji w grach do 30 klatek na sekundę, czas pracy to nieco ponad godzina.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 15h 38 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 10h 59 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 12 minut

ASUS TUF DASH F15 – temperatury, hałas, pobór energii

Jak już wspominałem powyżej, system chłodzenia jest rozbudowany oraz bardzo dobrze przemyślany, co owocuje świetnymi wynikami. Throttling praktycznie nie występuje nawet przy dłuższym obciążeniu, wynik Cinebench R20 spada nieznacznie w kolejnych 20 pomiarach. W czasie rozgrywki w Control w trybie Turbo temperatura GPU dobija maksymalnie do 72 stopni Celsjusza, a procesora do 71 stopni, co jest wartościami akceptowalnymi.

Jeśli zaś chodzi o hałas to jest to bez wątpienia ogromny postęp do tego co obserwowałem w zeszłorocznym TUFie. W trybie Turbo przy maksymalnym obciążeniu natężenie dźwięku mierzone 15 cm na klawiaturą dochodzi do 51 dB, co jest świetnym wynikiem. Zazwyczaj testowane notebooki dla graczy w takich warunkach osiągają 54-56 dB, czyli są wyraźnie głośniejsze. Co więcej wystarczy wejść w tryb Silent i hałas spada do 47 dB (nadal w czasie grania). Oczywiście odbija się to na wydajności, która spada o około 10%, ale często nie ma znaczenia, czy mamy 100 czy 125 klatek na sekundę, a ulga dla uszu jest odczuwalna. Za system chłodzenia ogromny plus.

I tak dochodzimy do poboru energii. Przy pełnym obciążeniu pobór mocy z gniazdka sięga nawet 140 W (w trybie Turbo), co nie jest jakoś szokujące biorąc pod uwagę zastosowaną konfigurację. W trybie Silent jest to maksymalnie 120 W. Obciążenie samego CPU w trybie Turbo to nadal całkiem sporo, bo 105 W w trybie Turbo i 95 W w trybie Silent. W stanie bezczynności zużycie energii spada do około 35 W gdy aktywne jest dedykowane GPU oraz koło 10 W z aktywnym iGPU.

ASUS TUF DASH F15 – podsumowanie

ASUS TUF DASH F15 to bardzo udana konstrukcja, która ponownie stawia tego producenta na wysokiej pozycji względem konkurencji. Seria TUF została znacznie poprawiona w stosunku do zeszłorocznych modeli, szczególnie pod względem systemu chłodzenia, który nie tylko jest wydajniejszy, ale też znacznie bardziej cichy. To jeden z głównych mankamentów, obok słabej matrycy, na jaki uwagę zwracali nabywcy zeszłorocznych modeli. Matrycy co prawda nie udało się mocno poprawić, ale do grania nadaje się całkiem nieźle, a jeśli zamierzacie też od czasu do czas popracować ze zdjęciami czy filmami, to zawsze można skorzystać z zewnętrznego monitora.

Wracając jeszcze do samej konfiguracji, to okazuje się, że połączenie procesora Intela produkowanego w litografii 10 nm z układem NVIDIA GeForce RTX 3070 daje bardzo dobre rezultaty. Owszem w zastosowaniach, w których liczy się liczba rdzeni to AMD będzie górą, ale w grach 4 rdzenie z powodzeniem wystarczą do wszystkich nowych tytułów, a duża wydajność jednego wątku w wielu przypadkach okazuje się ważniejsza. Nowe GPU od NVIDIA również spełnia swoje zadanie, przede wszystkim jest całkiem oszczędne (litografia 8 nm) i pozwala na osiągnięcie świetnej wydajności przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Trudno nie być pod wrażeniem tego tandemu.

Jeśli zaś chodzi o cenę, to póki co w przedsprzedaży dostępna jest tylko testowa konfiguracja w cenie 8499 PLN. To nie jest mało, tym bardziej, że porównywalny model TUF Gaming A15 z procesorem AMD Ryzen 7 5800H kosztuje 500 PLN mniej. Można jednak oczekiwać, że za kilka tygodni pojawią się bardziej przystępne cenowo modele, wyposażone w słabsze procesory i układy graficzne, które będą bardzo ciekawym wyborem na tle konkurencji. Jeśli pogodzicie się ze średniej jakości matrycą i brakiem kamerki do wideo rozmów, to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni z zakupu.

ASUS TUF DASH F15

Orientacyjna cena: ~8500 PLN

+ wydajny procesor Intel Core i7-11370H i układ graficzny RTX 3070

+ świetny i stosunkowo cichy system chłodzenia

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ wysoka wydajność przy wadze tylko 2 kg

+ dobry stosunek ceny do wydajności

– najwyżej przeciętnej jakości wyświetlacz

– brak kamerki do wideo rozmów