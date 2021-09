Ta funkcja MIUI zabroni ci instalacji aplikacji na własną rękę

Smartfony odpowiadają dziś za znaczną część naszych aktywności. To przez nie obsługujemy naszą komunikację ze znajomymi, zarządzamy naszą bankowością, na nich przechowujemy cenne pliki i informacje. Jednocześnie, jeżeli chodzi o sferę zabezpieczeń, to nasze telefony są zaskakująco podatne ataki z udziałem złośliwego oprogramowania. Oczywiście, większość aplikacji które pomagają okraść nas z naszych danych, zdjęć czy pieniędzy musi się najpierw znaleźć na naszym smartfonie. Niestety, w przypadku Androida jedynym zabezpieczeniem są mechanizmy sklepu Google, które jak wiadomo, działają "tak sobie". Nic też nie blokuje użytkownikom możliwości zainstalowania aplikacji spoza tego repozytorium. Aplikacje te są najczęstszym sposobem, w jaki złośliwe programy dostają się na nasz smartfon. Xiaomi powiedziało temu "dość".

MIUI Pure Mode - zablokuje instalację aplikacji spoza sklepu i działanie programów w tle

Pure Mode to specjalny tryb, który Xiaomi chce zaimplementować specjalny tryb, który ma pomóc użytkownikom zabezpieczyć swój smartfon. Z badań firmy wyszło, że to właśnie instalacja programów z nieznanych źródeł stanowi główne zagrożenie dla naszych danych, dlatego po włączeniu Pure Mode nie będzie to możliwe. Co więcej, jak Xiaomi samo przyznało, głównym problemem jest fakt, że programy te działają w tle, instalując więcej szkodliwego oprogramowania i skanując nasze działania na smartfonie. Takie działanie również ma zostać zablokowane.

Nie wiadomo dokładnie kiedy Pure Mode się pojawi i jak dokładnie będzie działał. Można sobie wyobrazić, że będzie on elementem kontroli rodzicielskiej, ponieważ jeżeli mówimy o trybie, który będzie można wyłączyć jedną kontrolą w ustawieniach, to nie za bardzo widzę cel jego istnienia - jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować program spoza sklepu Google - i tak to zrobi. Inną sprawą jest ograniczenie działania programów w tle. Ciężko mi sobie wyobrazić uzasadnienie dla kupowania smartfonu z 12 albo 16 GB pamięci RAM tylko po to, by Pure Mode szybko zabijał każdy program działający w tle.

Niemniej - dobrze, że w sytuacji, gdy nasze smartfony coraz częściej stanowią cel ataku ktoś podejmuje działania, by chronić użytkowników.

Źródło