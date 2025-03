Miliardy złotych na utarcie nosa Apple. Oto przyszłość według Planu Alfa

Podczas tegorocznych targów MWC 2025 w Barcelonie marka HONOR zaprezentowała swoje najnowsze innowacje, a także strategię na najbliższe lata — Plan Alfa. Celem tego projektu jest przekształcenie marki znanej z tworzenia smartfonów w globalnego lidera rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jednak ten plan nie tylko miałby przynieść korzyść dla samej firmy, lecz całej branży.

AI to przyszłość, która wymaga balansu

Trwające targi MWC 2025 w Barcelonie, pokazują czarno na białym, po jakim znakiem stoi przyszłość w zasadzie każdej nie tylko mobilnej branży. Sztuczna inteligencja spenetrowała każdy zakątek elektroniki, a takie firmy jak HONOR, dobrze wiedzą, że już teraz trzeba mieć ugruntowaną strategię na najbliższe lata, aby nie zostać pozostawionym w tyle. W odpowiedzi na te potrzeby marka przedstawiła Plan Alfa, podczas wydarzenia, na którym zgromadzili się kluczowi partnerzy technologiczni, tacy jak Google, Qualcomm, Orange, Telefónica i Vodafone, podkreślając znaczenie otwartej współpracy w erze AI.

Podstawą Planu Alfa HONORa jest trzyetapowy plan rozwoju, w którym marka dąży do stworzenia inteligentnych urządzeń nowej generacji, które pomogą przełamywać barier technologicznych, będąc jednocześnie przystępnymi dla swoich użytkowników oraz budowy otwartego ekosystemu bazującego na sztucznej inteligencji. Ten ostatni krok, byłby zdecydowanie czymś, co już rozbrzmiewa w Apple, lecz w zamkniętej formie ich ekosystemu. Rozwiązanie chińskiej marki, zdecydowanie brzmi atrakcyjniej z perspektywy dostępności dla użytkownika.

Podczas prezentacji James Li, dyrektor generalny HONOR, podkreślił kluczową rolę współpracy branżowej w kształtowaniu przyszłości sztucznej inteligencji:

“Otwieramy nowy rozdział w historii technologii, w którym ludzie i sztuczna inteligencja będą współistnieć. Naszym celem jest stworzenie świata, w którym AI nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także przewiduje potrzeby użytkowników i aktywnie wspiera ich w codziennych zadaniach”

Współpraca kluczem do zbudowania silnej przyszłości z AI

Jednym z kluczowych tematów MWC 2025 było stworzenie otwartego ekosystemu AI, który pozwoli urządzeniom różnych producentów na płynną współpracę. Wciąż urządzenia jednej marki komunikowałyby się szybciej i sprawniej, lecz zniknęłaby bariera postawiona pomiędzy nimi. HONOR zainwestuje w ten cel ponad 40 miliardów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat, ale już teraz nawiązał strategiczne partnerstwa z czołowymi firmami technologicznymi.

“Przed nami era, w której życie oparte na węglu spotyka inteligencję opartą na krzemie. Dlatego współpraca jest kluczowa – nie możemy budować przyszłości AI w izolacji” – podkreślił James Li

Ważnym elementem tej strategii jest także dbałość o prywatność użytkowników. HONOR ogłosił nową Białą Księgę Ochrony Prywatności, w której zawarł pięć kluczowych zasad dotyczących bezpieczeństwa danych, m.in. minimalizację zbierania informacji i priorytetowe przetwarzanie danych lokalnie.

Podczas prezentacji zaprezentowano, jak płynnie się przełączają i przenoszą pliki pomiędzy urządzeniami. Coś co było dostępne dla zaproszonych gości z mediów do przetestowania, ale także jest możliwe do ujrzenia już bezpośrednio na hali targowej w otoczeniu przedstawicieli HONORa. Kropką nad i zaangażowania w wieloletnie wsparcie marki, było ogłoszenie stawiające ją na równi z innymi gigantami branży. 7 lat wsparcia dla Androida zaczyna się z obecnymi modelami.

Łatwe w obsłudze technologie to podstawa

Duże pole do popisu dostała technologia głosowa, która wydaje się, będzie rzeczywiście mogła odgrywać jedną z czołowych ról w przyszłości. Wszak głos jest podstawą komunikacji między ludźmi, a co mogłoby ją ułatwić bardziej niż płynne tłumaczenie obcych języków na nasz? HONOR jednak nie ogranicza się tylko do AI w asystentach głosowych. Podczas pokazu przedpremierowego oraz już na samych targach MWC 2025 firma zaprezentowała nowatorskie funkcje w swoich urządzeniach:

HONOR AiMAGE – przełomowa technologia fotograficzna, która wykorzystuje modele AI zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Lokalny model obsługuje 1,3 miliarda parametrów, a chmurowy – aż 12,4 miliarda, co pozwala zwiększyć jakość obrazu o 50%,

– przełomowa technologia fotograficzna, która wykorzystuje modele AI zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Lokalny model obsługuje 1,3 miliarda parametrów, a chmurowy – aż 12,4 miliarda, co pozwala zwiększyć jakość obrazu o 50%, AI Upscale – funkcja umożliwiająca rekonstrukcję i poprawę jakości starych zdjęć, wykorzystująca moc procesora Snapdragon 8 Elite,

– funkcja umożliwiająca rekonstrukcję i poprawę jakości starych zdjęć, wykorzystująca moc procesora Snapdragon 8 Elite, Ultraszybka wymiana plików – pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe przesyłanie plików pomiędzy ekosystemami iOS i Android,

– pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe przesyłanie plików pomiędzy ekosystemami iOS i Android, AI Deepfake Detection – narzędzie wykrywające deepfake’i, które ma pojawić się w najnowszych flagowych smartfonach HONOR. Tutaj trzeba przyznać, że firma wyraźnie czuje dumę szczególnie z tego rozwiązania, które było szczególnie wyjątkowo prezentowane na targach w parze z krótkimi konkursami dla uczestniczących.

Jedną ze szczególnie interesujących rzeczy w przypadku rozwiązań sztucznej inteligencji HONORa jest zadziwiający fakt, jak wiele z procesów się dzieje lokalnie. Dzięki czemu nie potrzeba nie tylko połączenia z internetem, ale też użytkownicy otrzymują komfort niewymagający wysyłania ich plików poza swoje narzędzia, co jest bardzo miłe i podkreśla zaangażowanie w prywatność.

W stronę inteligentnej przyszłości

Plan Alfa to nie tylko strategia na najbliższe lata, ale też zapowiedź długofalowych zmian w branży technologicznej. Jak zostało wspomniane, firma się zobowiązała do zapewnienia siedmioletniego wsparcia dla systemu Android w swoich urządzeniach, ale także do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku. W przypadku tej ostatniej deklaracji padła jeszcze jedna, o której rzadko się słyszy i było miło usłyszeć. Jedna sprawa to samemu się zobowiązać do ograniczenia szkodliwości dla planety, lecz druga wymagać tego samego od swoich dostawców. W tej kwestii HONOR potrzebuje czasu do początku 2050 roku.

Czy HONOR rzeczywiście stanie się liderem w dziedzinie AI i otwartego ekosystemu technologii? Tego dowiemy się w kolejnych latach, ale jedno jest pewne – firma nie zamierza zwalniać tempa i konsekwentnie realizuje swoją wizję inteligentnej przyszłości. Wyróżniając się tym, że widzi w niej każdego jako swojego partnera. Naturalnie stawia siebie jako centralny punkt, lecz trzeźwo wskazuje, że bez współpracy, technologia będzie się rozwijała wolniej, a to byłoby ze szkodą dla wszystkich; firm i użytkowników.