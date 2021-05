Microsoft zaspał, ale OneDrive nareszcie z obsługą Chromecasta

Chromecast zdobył ogromną popularność. Jest wbudowany w Android TV

Od kilku lat zdumiewa mnie popularność tej technologii, ale dość szybko zrozumiałem, dlaczego stała się tak powszechna i lubiana. Niedługo po amerykańskiej premierze dotarł do mnie pierwszy Chromecast i już wtedy jasne stało się, że pomysł Google ma ogromny potencjał. To niedrogie i nieduże urządzenie zamieniało każdy ekran (urządzenie z portem HDMI) w odbiornik treści z Internetu, którym sterujemy najpowszechniejszym urządzeniem na świecie, czyli smartfonem. Takie rozwiązanie zapewniało kompatybilność z najnowszymi platformami, a także szansę na szybkie przygotowanie swojego produktu do działania z nową technologią.