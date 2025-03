Microsoft spowolni aplikację Windowsa 10. Chcą żebyś się przesiadł

Microsoft chwyta się różnych form nacisku na użytkowników Windowsa 10. Firma chce, by w końcu wszyscy przesiedli się na nowszy system.

Jakiś czas temu Microsoft ogłosił koniec wsparcia dla systemu Windows 10. Firma chce, by do końca roku wszyscy użytkownicy zgromadzili się już wokół "jedenastki". Oficjalne wsparcie dla Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku. Zatem użytkownicy Windowsa 10 mają sporo czasu na przesiadkę, prawda?

Microsoft widzi to jednak inaczej i już teraz będzie wprowadzał działania mające na celu "ukarać" upartych użytkowników starszego systemu. Zaczną od spowolnienia jednej z aplikacji.

Microsoft spowolni OneNote

Od lat Microsoft utrzymywał równolegle kilka wersji OneNote, co wprowadzało zamieszanie. W przeszłości firma przyznała, że istnienie trzech różnych aplikacji (OneNote dla Windows 10, nowsza wersja dla Windows 11 i wersja webowa) było błędem. Teraz koncern chce uprościć ekosystem, skupiając się na jednej, ulepszonej wersji.

OneNote dla Windows 10 (oparty na platformie UWP) był dostosowany do urządzeń dotykowych i miał kilka unikalnych funkcji, których brakowało w nowszej wersji.

(oparty na platformie UWP) był dostosowany do urządzeń dotykowych i miał kilka unikalnych funkcji, których brakowało w nowszej wersji. Nowy OneNote (dostępny w Microsoft Store i przez subskrypcję Microsoft 365) ma bardziej nowoczesny interfejs, integrację z Copilotem, ale nie obsługuje np. wysyłania notatek e-mailem.

Microsoft zapewniał wcześniej, że nie będzie wymuszonej migracji, ale teraz zmienia strategię, gdyż już od czerwca 2025 synchronizacja w starszej wersji będzie działać wolniej, utrudniając współpracę w czasie rzeczywistym. Co więcej, w lipcu pojawią się powiadomienia zachęcające do przejścia na nowszą wersję. Ostatecznie 14 października 2025 starsza wersja straci wsparcie techniczne, co może oznaczać problemy z bezpieczeństwem.

Microsoft przekonuje, że nowa wersja oferuje, bardziej zaawansowane funkcje AI (w tym integrację z Copilotem), szybszą synchronizację (choć częściowo osiągniętą przez… spowolnienie starej wersji), oraz wsparcie dla Microsoft Information Protection (MIP).

