Microsoft ściąga z sieci miejsca gdzie można pobrać Windowsa 11

Jak donosi TechRadar, na podstawie Digital Millenium Copyright Act Microsoft wymusza na Google usunięcie z wyszukiwarki wszystkich linków prowadzących do miejsc, z których można pobrać wczesny build systemu. Jestem przekonany, że pomimo tych starań ISO będzie krążyło po sieci i nie będzie wcale takie trudne do odnalezienia. Dużo ważniejszy w tym wszystkim jest fakt, jaki opis otrzymało zgłoszenie do Google. Możemy w nim przeczytać:

Beebom.com’s article is distributing Windows 11 ISO (copyrighted to Microsoft). Please remove their article from the search. It is a leaked copy of the unreleased Windows 11.

Jest to najmocniejsze potwierdzenie, że choć „nowy Windows” wydaje się być skórką do istniejącego Windowsa 10, faktycznie będzie zrywał z tradycjami „ostatniego systemu Windows”, wprowadzając nowy numer – 11. Jest to też informacja o tym, że przeciek jest autentyczny i faktycznie zawiera kopię deweloperską systemu operacyjnego Microsoftu. Jeżeli więc spojrzeć na to chociażby przez pryzmat tego, kiedy została ona skompilowana (wiele plików pochodzi z maja tego roku), to można wywnioskować, że nowy Windows nie przyjdzie do konsumentów tak szybko. W buildzie 21996.1 wciąż bowiem wiele ważnych funkcji zastąpionych jest placeholderami. Pozytywnie natomiast zaskakuje wydajność, która (prawdopodobnie dzięki ucięciu nieco z wstecznej kompatybilności) jest wyższa niż w przypadku Windowsa 10.

