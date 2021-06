Bardzo trudno mi uwierzyć, że youtuber z 7,33 tysiąca subskrypcji dostał od Microsoftu oficjalną kopię Windowsa 11 (jak twierdzi w opisie filmu), więc na wszystko, co pokazuje warto brać poprawkę, że nie jest to jednak faktyczny system. Z drugiej strony naprawdę komuś by się chciało robić aż tak rozbudowanego „fake’a”?

No dobrze, ale przyjmijmy, że faktycznie jest to Windows 11. Zmiany wizualne są oczywiste, natomiast nie one są w tym materiale najciekawsze. Windows 11 ma rzekomo lepszą wydajność od Windowsa 10. Auto filmu, Ben Anonymous przeprowadził na rzekomym Windowsie 11 (dokładnie Windows 11 Pro Build 21996.1) szereg testów syntetycznych, porównując je do Windowsa 10 (Pro Build 19043).

Jakie są różnice wydajności między Windows 11 a Windows 10?

Windows 11 uruchamiał się 18,75% szybciej niż Windows 10 – 13 sekund w porównaniu z 10 sekundami.

W teście 3D Mark:

Windows 11 uzyskał wynik uzyskał wynik 7613 przy 4,9 GHz. Osiągnął 99 stopni Celsjusza na procesorze oraz 78 stopni Celsjusza na GPU.

Windows 10 uzyskał wynik 6872 przy 4,8 GHz, osiągnął 92 stopnie Celsjusza na procesorze i osiągając 76 stopni Celsjusza na GPU.

Oznacza to wynik o 9,74% lepszy dla Windowsa 11 przy wyższym o 2,05% taktowaniu procesora, jednak kosztem wzrostu temperatury o 7,08%.

W teście CrystalDiskMark (prędkość dysku SSD):

Windows 11: prędkość odczytu 3448 MB/s, prędkość zapisu 3336 MB/s

Windows 10: prędkość odczytu 2930 MB/s, prędkość zapisu 3189 MB/s

Daje to wzrost prędkości odczytu w Windows 10 o 15,03%, szybkości zapisu natomiast 4,41%.

Test Geekbench 5:

Windows 11 – wynik 1251 na jednym rdzeniu i 7444 na wielu rdzeniach przy 4,9 GHz i 93 stopniach Celcjusza na procesorze.

Windows 11 – wynik 1138 na jednym rdzeniu i 6284 na wielu rdzeniach przy 4,8 GHz i 97 stopniach Celcjusza.

Oznacza to wzrost wydajności dla jednego rdzenia na poziomie 9,04%, na wielu rdzeniach 15,59% przy 2,05% szybszym taktowaniu procesora i 4,13% niższej temperaturze.

Jeśli więc youtuber faktycznie wszedł jakimś cudem w posiadanie prawdziwego Windowsa 11 i przeprowadzone przez niego testy nie są jedną wielką ściemą, to przy tych samych podzespołach i tym samym komputerze, nowa wersja systemu Windows notuje wzrost wydajności w każdym aspekcie. Czy tak będzie faktycznie? Będziemy musieli niestety poczekać na pierwsze testy porównawcze po premierze systemu albo chociaż po oficjalnej informacji o tym, że Microsoft faktycznie udostępnił oprogramowanie dziennikarzom/testerom. Na razie to tylko ciekawostka, choć na pewno fajnie byłoby, gdyby takie różnice na korzyść Windowsa 11 faktycznie miały miejsce.

