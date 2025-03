Microsoft ulepsza Painta. Klasyczny program z nowymi funkcjami

Microsoft Paint to jedna z tych aplikacji, która pomimo upływu dekad nadal jest równie użyteczna co lata temu. Jednak teraz gigant z Redmond rozszerza wachlarz usług o nowe funkcje AI.

Microsoft kontynuuje rozwój swoich narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Po wprowadzeniu funkcji Generative Erase w styczniu 2025 roku oraz Image Creator w lutym, firma postanowiła zebrać wszystkie opcje AI w jednym miejscu. Najnowsza aktualizacja Paint dla Windows 11 wprowadza przycisk Copilot, który daje dostęp do zaawansowanych funkcji graficznych.

Nowe menu Copilot w Paint

Nowe menu Copilot w programie Paint zastępuje dotychczasowy skrót do Image Creator. Aktualizacja ta jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Windows 11, bez potrzeby korzystania z programu Insider. Po kliknięciu w ikonę Copilota, użytkownicy mogą skorzystać z czterech funkcji:

Image Creator (tworzenie obrazów przy użyciu AI),

(tworzenie obrazów przy użyciu AI), Generative Erase (inteligentne usuwanie obiektów z obrazu),

(inteligentne usuwanie obiektów z obrazu), Background Removal (usuwanie tła z obrazów),

(usuwanie tła z obrazów), Cocreator (zaawansowana funkcja dostępna tylko dla komputerów z procesorami NPU).

Image Creator pozwala generować obrazy na podstawie podanego opisu tekstowego. Funkcja jest jednak ograniczona do kilku predefiniowanych opcji. Po wybraniu tej opcji w menu Copilot, użytkownik może określić styl grafiki, taki jak:

Węgiel,

Szkic tuszem,

Akwarela,

Malarstwo olejne,

Sztuka cyfrowa,

Fotorealistyczne,

Anime,

Pikselowa grafika.

Po kliknięciu przycisku "Utwórz" program generuje trzy wersje obrazu do wyboru. Gotowe obrazy można zapisać na komputerze lub skopiować do innych aplikacji. Należy jednak pamiętać, że funkcja wymaga konta Microsoft i jest uzależniona od limitów wykorzystania AI. Warto podkreślić, że do korzystania z tej funkcji konieczne jest posiadanie pakietu Microsoft 365.

Z kolei Generative Erase umożliwia usuwanie niechcianych elementów z obrazu w sposób niemal niezauważalny. Wystarczy zaznaczyć obszar do usunięcia i zatwierdzić zmiany, a Paint automatycznie dopasuje otoczenie, aby zrekonstruować obraz. Jednak daleko tutaj do perfekcji. Podczas kilku prób zdarzało się, że finalny efekt był zamazany i bardzo daleki od oczekiwanego.

Grafika: Microsoft