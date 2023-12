Własne tło w Teams? Teraz to tylko kilka kliknięć!

Microsoft wprowadził bardzo ważną zmianę do aplikacji Teams. O co dokładnie chodzi?

Microsoft Teams, czyli coś, co wszyscy doskonale znamy

Microsoft Teams powstał w 2017 roku, lecz nie jest tajemnicą, że większość z nas zaczęła korzystać z tej platformy w 2020 roku. To właśnie wtedy, w związku z pandemią wirusa COVID-19, wiele firm, szkół czy uczelni przeszło na system zdalny — i Teams to obok Zooma jedna z najważniejszych aplikacji, które stały się dla nas codziennością.

W tej chwili w każdym miesiącu z Teamsa korzysta ponad 280 milionów ludzi na całym świecie, co tylko pokazuje, jak istotna jest platforma Microsoftu. Platforma jest stale rozwijana, lecz jak to zazwyczaj bywa — nie wszystkie pomysły są trafione. Wydaje się jednak, że najnowsza funkcja przypadnie wielu osobom do gustu.

Modyfikowane tła w Microsoft Teams — wymarzone biuro za plecami na wideorozmowach!

Aktualizacja, będąca częścią planu rozwoju Microsoft 365, oznaczona jest jako „udekoruj swoje tło”, pozwoli użytkownikom „tworzyć bardziej osobiste i wciągające tła poprzez zastosowanie zaawansowanych efektów”. Microsoft nie rozwinął szczególnie myśli, co to dokładnie znaczy, ale jest to raczej oczywiście — będziemy w stanie po prostu modyfikować nasze tło podczas spotkań online według własnych upodobań; nie będziemy musieli wybierać już z gotowych obrazów czy korzystać ze zwykłego blura. Nowe tło będzie dostępne w tym samym miejscu, co wszystkie inne.

Warto jednak zaznaczyć, że jest jeden problem — chociaż funkcja ta jest już dostępna dla wszystkich użytkowników, korzystających zarówno z komputerów z Windowsem jak i z macOS, to dostęp do całości będą miały wyłącznie osoby korzystające z Microsoft Teams Premium. Przypomnijmy, że płatna wersja programu została wprowadzona na rynek w lutym tego roku, gdy gigant z Redmond zdecydował się na zaoferowanie ulepszonej wersji z wtyczkami i funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji.

Źródło, grafika wyróżniająca: Microsoft