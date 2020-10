Microsoft pokazał jak Apple powinno reklamować Apple Watcha

Apple Watch == życie

Po ostatni konferencji Apple zauważyłem, że jest już pewien wzorzec na to, jak Apple Watch jest prezentowany. Widowisko możemy podzielić na trzy główne części.

Pierw Tim Cook rozwodzi się nad tym, jakie Apple Watch wpływa na jakość życia i nasze bezpieczeństwo. Jak bardzo się cieszy z tych wszystkich listów, które dostaje od swoich klientów, które oczywiście (wszystkie!) czyta.

Następnie chce się z nami podzielić historiami, które chwyciły go za serce. Tak oto otrzymujemy kilka krótkich filmów z odpowiednią narracją, w których to ludzie dziękuje Apple za ten produkt, bo uratował im życie: mieli arytmie, upadli, było za głośno i źle się czuli. To nie jest istotne.

Następnie przechodzimy do prezentacji możliwości. Omawiane są parametry techniczne, przedstawiane są nowe funkcje pro-zdrowotne i podkreśla się, że jest to najlepszy Apple Watch na świecie.

Reklamy zegarka również skupione są na aspektach zdrowia i ratowania życia. To się sprzedaje. Ludzie opowiadający swoje historie to dowód społeczny, który ma rozwiać nasze wątpliwości. No i co tu dużo mówić, robią to dobrze.

Microsoft (przypadkiem) zrobił to lepiej

No i teraz wchodzi Microsoft, a raczej Surface Laptop, bo sama firma nie przyłożyła do tego ręki.

My laptop literally just saved my life… Someone shot through the floor in my apartment building Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb — Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Bohater tej historii przypadkiem udowodnił, że Surface Laptop jest kuloodporny!! Historia prosta jak budowa cepa. Uzbrojony sąsiad korzysta z broni pod nami, broń wypala, kula przelatuje przez sufit, łózko, ale już nie laptopa! Czy Apple Watch to potrafi? Na pewno da mi znać, że jest za głośno, kiedy broń wypali, ale kuli nie zatrzyma. A tu? Proszę! Kula nie przechodzi na wylot. Nie wiem jak wy, ale ja wolę przenośną tarczę niż budzik na nadgarstku, a i serial na Netflixie mogą obejrzeć.

Tak wiem wiem, że impet kuli był wytracony podczas przechodzenia przez podłogę i łóżko, ale czy się to komuś podoba, czy nie „viral” zrobiony. Świat obiega informacje o kuloodpornym Surface Laptop. Tak właśnie powinny wyglądać reklamy Apple.

Strzelaniny, może jakieś lasery, walka dobre ze złem na miarę MCU. Wszyscy chcemy akcji, chcemy czuć tę moc!