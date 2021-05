Microsoft stara się walczyć z Flashem. Idzie mu to… tak sobie

Adobe Flash umierał przez ostatnie kilka lat na naszych oczach. Pomimo tego, że pojawiało się mnóstwo informacji o tym, że jest to technologia nie tylko mało optymalna w kontekście współczesnych alternatyw, ale też – mało bezpieczna – wciąż wiele firm korzystało z niego do samego końca, a niektóre nawet i dłużej. I pamiętajmy, że mówimy tu nie tyle o końcu wsparcia, ale o momencie, w którym obsługa Flasha została siłą usunięta z najpopularniejszych przeglądarek. Jednak nie oznacza to, że system Windows jako całość przestał obsługiwać Adobe Flash – jeżeli ktoś chciał, wciąż mógł pobrać np. grę we Flashu i ją uruchomić. Teraz firma w końcu zabiera się także za ten aspekt.

Windows finalnie bierze się za usuwanie Adobe Flash

Pod koniec zeszłego roku Microsoft wypuścił poprawkę KB4577586, która miała finalnie usunąć obsługę Adobe Flash z systemu Windows. O ile faktycznie eliminowała ona wbudowany w system kod, o tyle, jeżeli ktoś miał zainstalowany odtwarzacz flash jako osobny program, to w dalszym ciągu mógł z niego korzystać. Tak samo z Flashem w przeglądarkach – stamtąd został usunięty on dopiero na początku tego roku. Teraz jednak Microsoft ogłosił, że bierze się za sprawę na poważnie. Czy to oznacza jakieś kompletne narzędzie systemowe, które usunie pozostałości Adobe Flash z systemu i nie pozwoli na jego zainstalowanie? Otóż nie, po prostu Microsoft zmienił… status aktualizacji KB4577586 z opcjonalnej na obowiązkową.