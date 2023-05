Microsoft nie bierze jeńców. Edge to teraz najlepszy wybór w firmach

Paczkę nowości z tegorocznego Builda otwiera integracja Microsoft 365 Copilot z przeglądarką Microsoft Edge. Microsoft 365 Copilot wykorzystuje AI, możliwości dużych modeli językowych (widać efekty współpracy z OpenAI) i dane w Microsoft Graph, aby uprościć wykonywanie przeróżnych zadań. Teraz, dzięki integracji z Edge, Microsoft 365 Copilot staje się jeszcze bardziej intuicyjny i dostosowuje się do kontekstu aktualnej pracy. Można zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać odpowiedzi oparte na porannych spotkaniach, wiadomościach e-mail i wątkach czatu. Warto też zwrócić uwagę na obsługę wtyczek w usłudze Microsoft 365 Copilot. Deweloperzy będą mogli tworzyć środowiska, które umożliwią interakcję z nimi za pomocą mowy naturalnej - korzystając z Microsoft 365 Copilot i Bing Chat.

Microsoft nie zapomina również o ulepszaniu "twardej pracy w przeglądarce". Wyszukiwarka Microsoft Search będzie wyświetlać kontekstowo odpowiednie pliki i witryny SharePoint na pasku adresu, a funkcja Smart Find ulepszy wyszukiwanie na stronach. Dzięki przewidywaniu tekstu użytkownicy będą mogli pisać szybciej i z mniejszą liczbą błędów.

Microsoft Edge z nowym wyglądem

Microsoft Edge zyskuje nowy wygląd, który jest inspirowany tym, co widzimy w Windows 11. Na front wybijają się zaokrąglone narożniki, półprzezroczyste tło i płynne animacje. Zmiany w interfejsie użytkownika mają na celu zapewnienie po pierwsze: estetyki i odpowiedniej ergonomii Ikona profilu została przeniesiona, aby ułatwić zarządzanie kontem, a strukturalne zmiany, takie jak nowy system kontenerów, ułatwią przeglądanie wielu elementów jednocześnie.

Microsoft Edge for Business - także na urządzeniach mobilnych

W ramach dedykowanego środowiska pracy, Microsoft wprowadza Microsoft Edge for Business. Jest to przeglądarka zaprojektowana specjalnie dla organizacji, oferująca bogaty zestaw przełączników, zabezpieczeń i funkcji zwiększających produktywność. Edge for Business automatycznie oddziela przeglądanie służbowe od osobistego, a administratorom znacząco ułatwia zarządzanie tym, co widzi użytkownik. Właśnie ten punkt skłonił mnie do bardzo jasnej refleksji na temat Edge: to w tym momencie najlepszy wybór, jeżeli chodzi o firmy.

Ale to nie jest jedyna zmiana: tak elastyczny i bezpieczny dostęp do zasobów firmowych będzie możliwy także z urządzeń mobilnych. Teraz użytkownicy telefonów komórkowych i tabletów z systemami iOS i Android mogą korzystać z Edge for Business, które zapewnia zarządzane środowisko i bezpieczny dostęp do wewnętrznych zasobów firmy.

Dzięki rozbudowanemu VPN-owi działającemu tak, jak ten "fizyczny", użytkownicy z kontami firmowymi mogą płynnie korzystać z zasobów wewnętrznych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Ponadto, wraz z wdrożeniem architektury Zero Trust, wbudowana obsługa Microsoft Azure AppProxy umożliwia użytkownikom dostęp do wewnętrznych zasobów z dowolnego miejsca. Edge for Business wprowadza również tryb współdzielonego urządzenia, który jest szczególnie przydatny dla pracowników, którzy korzystają z jednego urządzenia na różnych zmianach. Edge for Business jest teraz kompatybilny z innymi głównymi rozwiązaniami do zarządzania punktami końcowymi (Endpoints). Dzięki temu przedsiębiorstwa mają większą elastyczność i kontrolę nad wdrażaniem i zarządzaniem przeglądarką na urządzeniach mobilnych.

Microsoft Edge Workspaces

W ciągu najbliższych miesięcy, Microsoft udostępni Mirosoft Edge Workspaces. To nowe narzędzie umożliwi efektywną współpracę i koordynację działań w ramach zespołów, niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje zdalnie, czy też w biurze. Microsoft Edge Workspaces umożliwia tworzenie dedykowanych przestrzeni roboczych dla różnych projektów, zadań lub grup roboczych. W każdej przestrzeni roboczej można gromadzić i organizować zakładki, pliki, notatki i inne zasoby potrzebne do pracy. Możliwe jest zapraszanie innych członków zespołu do wspólnego udziału w przestrzeni roboczej, dzięki czemu wszyscy mają dostęp do tych samych informacji i materiałów.

Jedną z głównych zalet Microsoft Edge Workspaces jest synchronizacja pomiędzy urządzeniami. Można rozpocząć pracę na jednym urządzeniu, a następnie kontynuować ją na innym bez utraty danych oraz kontekstu, w ramach jakiego pracuje AI. To akurat zdroworozsądkowa konsekwencja dopakowywania Edge'a nowymi funkcjami i parowaniem go z AI. Przestrzenie robocze Microsoft Edge są również zintegrowane z innymi narzędziami i usługami Microsoft, takimi jak Microsoft Teams i SharePoint. Można łatwo udostępniać swoje przestrzenie robocze z innymi członkami zespołu, komunikować się z nimi za pośrednictwem czatu i spotkań online, a także wspólnie edytować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Bitwa podjazdowa w zakresie Digital Goods API

Jednym z najbardziej pożądanych standardów internetowych dla przeglądarek jest obsługa Digital Goods API, umożliwiająca zakupy w aplikacjach. Microsoft wprowadza to ostatecznie do aplikacji PWA w Microsoft Store, używanych w ramach Microsoft Edge.

Digital Goods API zapewnia programistom możliwość integracji zakupów w aplikacji bezpośrednio w PWA korzystając z różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe, portfele cyfrowe czy systemy płatności mobilnych. Obsługa tego interfejsu umożliwia twórcom monetyzację swoich aplikacji, a użytkownicy - mogą prościej opłacać subskrypcje, wirtualne przedmioty i inne.

Dzięki tej nowej funkcji, progresywne aplikacje internetowe opublikowane w Microsoft Store zyskują jeszcze większą wartość dla użytkowników. Integracja tego interfejsu jest prosta i wymaga tylko kilku linii kodu, co czyni go dostępnym dla szerokiej grupy deweloperów.

Wprowadzenie takiej zmiany - jak sądzę - spotka się z entuzjazmem zarówno ze strony programistów, jak i użytkowników. Microsoft ponadto doskonali silnik przeglądarki - poprawki dotyczące wydajności obejmują optymalizację renderowania stron, zoptymalizowane zarządzanie pamięcią i lepsze wykorzystanie zasobów systemowych. Gigant ponadto koncentruje się na rozwijaniu funkcjonalności z nimi związanych. Przeglądarka oferuje zaawansowane narzędzia deweloperskie, które umożliwiają twórcom aplikacji internetowych łatwiejsze tworzenie, testowanie i debugowanie.

Microsoft pokazał mnóstwo nowości. Microsoft Edge wykracza poza rolę "zwykłej przeglądarki

Nikt w tym momencie mi nie powie, że istnieje jakaś bardziej zaawansowana przeglądarka internetowa. Chrome obecnie głównie odcina kupony od bycia najpopularniejszym. Google nie zająknął się kompletnie w kwestii mocniejszej integracji Chrome'a z własnymi usługami skierowanymi do firm i trudno powiedzieć z czego to wynika. Być może z braku wizji, a być może - braku możliwości. Na ten moment, integracja Edge z Bingiem na poziomie AI, wprowadzenie dodatkowych możliwości, zmiana interfejsu oraz wiele nowości dla biznesów - to po prostu killer.

Szkoda jedynie, że Chrome nie utraci swojej pozycji ani teraz, ani jutro, ani nawet za pięć lat. To jest po prostu nierealne. Jednak to właśnie w takich momentach jak ten, doskonale widać przepaść między Google, a Microsoftem w zakresie spójności strategii. Najbliższe lata będą pasjonujące, jak chodzi o walkę między Microsoftem, a Google. Swojego faworyta już mam.