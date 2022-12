W ostatnich latach wiele uwagi poświęcamy Starlinkowi, który dostarcza internet użytkownikom w różnych zakątkach naszego globu, gdzie nie ma dostępu do kablowej infrastruktury. To jednak komercyjne rozwiązanie, na które nie każdy może sobie pozwolić. Microsoft wspólnie z Viasat ma inny pomysł.

Airband Initiative

Projekt Airband Initiative powstał z inicjatywy Microsoftu w 2017 roku i od tamtego czasu skupia się na dostarczeniu dostępu do internetu w najbiedniejszych krajach świata. Według ONZ, obecnie aż 1/3 ludzkości, czyli około 2,7 miliarda ludzi nigdy nie korzystało z sieci internet. Z tego powodu mają mniejsze szanse aby wyrwać się z biedy i poprawić swoje warunki bytowe. Dlatego program taki jak Airband Initiative należy pochwalić, tym bardziej że już dzisiaj przynosi wymierne efekty. Według założeń z 2019 roku dostęp do sieci miało zyskać 40 milionów osób, a w rzeczywistości na koniec 2022 roku wynik przekroczył 50 milionów. Są to głównie mieszkańcy krajów afrykańskich, takich jak Kenia, Mozambik, Ghana i Nigeria, ale również osoby mieszkające w Indiach, Meksyku czy nawet w USA.

Teraz projekt wkracza w nową fazę i jeszcze bardziej przyśpieszy. Do końca 2025 roku Microsoft chce podłączyć do sieci kolejne 200 mln ludzi, a dokona tego również przy pomocy internetu satelitarnego. Do tej pory korzystano głównie z łączy bezprzewodowych wykorzystując stare pasma telewizji analogowej (poniżej 1 GHz). Teraz w ramach partnerstwa z Viasat, dostęp do sieci będzie świadczony przez satelity, zarówno te na orbicie geostacjonarnej, jak i te na niskiej orbicie okołoziemskiej. Przez 3 lata Airband Initiative chce w ten sposób podłączyć do internetu ponad 10 milionów ludzi. Będą to mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga, Nigerii, Gwatemali, Meksyku, Egiptu, Senegalu, Angoli oraz Stanów Zjednoczonych.

„Wierzymy, że dostęp do internetu jest prawem podstawowym, a umiejętności cyfrowe tworzą i umożliwiają dobrobyt gospodarczy dla ludzi, przedsiębiorstw i rządów. Poprzez naszą inicjatywę Airband rozszerzymy do 2025 r. dostęp do szybkiego internetu dla 100 milionów ludzi na kontynencie afrykańskim i dla ćwierć miliarda ludzi żyjących na obszarach nieobsługiwanych i niedostatecznie obsługiwanych na całym świecie. Współpracując z Viasat, będziemy wykorzystywać satelity, aby dotrzeć do odległych obszarów, które wcześniej miały niewiele, jeśli w ogóle, opcji konwencjonalnej łączności. Razem będziemy w stanie szybko skalować i poszerzać zasięg Airband, eksplorując szerszy wachlarz projektów i nowe kraje, w których jeszcze nie pracowaliśmy." - powiedziała Teresa Hutson, wiceprezes Microsoftu d/s Technologii i Odpowiedzialności Korporacyjnej.

Takie inicjatywy są nie mniej ważne niż rozwój komercyjnej usługi jaką jest Starlink. Wielu z nas traktuje dzisiaj dostęp do internetu jak podstawową usługę, na tym samym poziomie co dostęp do elektryczności czy bieżącej wody. Umożliwienie dostępu do sieci biedniejszym mieszkańcom naszej planety, to dla nich szansa na lepsze życie, dostęp do edukacji oraz informacji. Nawet jeśli kryje się za tym jakiś komercyjny element, to z pewnością nie są to koszty podobne do tych, jakie trzeba zapłacić za usługę Elona Muska.

źródło grafiki głównej: Depositphotos