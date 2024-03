To pierwszy taki nadprzewodnik. Naukowcy są podekscytowani, jak nigdy dotąd

W ostatnich latach, naukowcy z Ames National Laboratory podjęli wyzwanie odkrycia nowych nadprzewodników, które mogą działać przy wyższych temperaturach niż te znane dotychczas. W końcu dało im się natrafić na miassyt - minerał, który okazał się być skarbem w dziedzinie nadprzewodnictwa. Tym bardziej, że zdaje się on być wytworem natury, a nie minerałem o syntetycznym rodowodzie.

Tradycyjne nadprzewodniki znane są z niskich temperatur krytycznych, co ogranicza ich zastosowania w praktyce. Jednak odkrycie niekonwencjonalnych nadprzewodników, takich jak miassyt, otwiera drzwi do nowych zastosowań - także w technologiach, jakich używamy my - zwykli konsumenci.

Miassyt ze względu na swoje właściwości jest unikalnym nadprzewodnikiem. Jako jeden z czterech znanych minerałów, który wykazuje nadprzewodnictwo, jego znaczenie jest ogromne. Nadprzewodniki - szczególnie takie, które występują w przyrodzie - mogą być dla nas furtką do naprawdę istotnych postępów w dziedzinie elektroniki - i nie tylko. Wszystko to dzięki pracy naukowców, którzy poszukiwali materiałów o niekonwencjonalnych właściwościach.

Próbka miassytu

Badania nad miassytem nie ograniczały się do jego samej natury. Naukowcy przeprowadzili szereg testów, aby sprawdzić jego właściwości. Test głębokości wnikania Londonów (jego nazwa pochodzi od nazwiska braci Fritza i Heinza Londonów), wprowadzenie defektów do struktury krystalicznej i reakcja na nie - to tylko niektóre z eksperymentów, które doprowadziły naukowców do przekonania, że miassyt zachowuje się zgodnie z cechami nadprzewodników niekonwencjonalnych.

W ten sposób dowiadujemy się znacznie więcej na temat miassytu, ale i przybliżamy się do znalezienia dla niego zastosowań. Od jeszcze dokładniejszych aparatów do rezonansu magnetycznego po zaawansowane komputery kwantowe - miassyt daje nam szanse na wdrożenie naprawdę fascynujących technologii. Poznanie mechanizmów działania niekonwencjonalnych nadprzewodników jest niezbędne do udanego wykorzystania ich w praktyce.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Communications Materials jest tylko początkiem. Dalsze badania nad miassytem i innymi nadprzewodnikami mogą przynieść jeszcze więcej ciekawych odkryć, które mogą zmienić nasz świat. W laboratoriach na całym świecie naukowcy kontynuują poszukiwania podobnych do miassytu materiałów, które mogą w istotny sposób przyczynić się do przyspieszenia naszego postępu.

Odkrycie miassytu przypomina nam, że w naturze czekają na nas jeszcze niezwykle fascynujące rzeczy, których odkrycie może zaowocować istotnymi dla nas zmianami. Zdeterminowani w poszukiwaniach naukowcy to dla nas nadzieja na dalszy rozwój - tym bardziej, że nadprzewodniki są niesamowicie ważne w kluczowych dla nas zdobyczach technologii i nauki: m.in. komputerach kwantowych, czy fuzji jądrowej.

Grafika przedstawiająca miassyt: David Hospital, CC BY-SA 4.0 //creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons