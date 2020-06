Laserowy rzutnik 4K od Xiaomi zapowiada się świetnie. Tylko ta cena…

Portfolio produktów Xiaomi rozrasta się regularnie. Można odnieść wrażenie, że nie ma tygodnia, by chiński koncern nie zaproponował czegoś nowego. No ale ich katalog to prawdziwe mydło i powidło: od gadżetów, przez sprzęt AGD, wyposażenie domu, smartfony, na coraz bardziej zaawansowanej elektronice kończąc. Ale pomijając fakt, że to dużo bardziej zaawansowane urządzenia — są to też sprzęty z coraz wyższej półki. Tanie Xiaomi? Owszem — tych na rynku wciąż jest dużo (to nie jest specjalnie trudne, biorąc pod uwagę fakt, ile ich co kwartał wypuszczają), ale flagowe sprzęty nie kosztują już 1500 czy 2500 złotych. Coraz bliżej im do półek cenowych konkurencji — Xiaomi Mi 10 Pro kosztuje 4399 zł. Wyższa jakość, wyższa cena. A na chińskim rynku zadebiutował właśnie nowy projekto firmy: Mi Laser Projector 1S 4K.