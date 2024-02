Metro w Krakowie, a w GZM ruszył Metrorower

Metro w Krakowie

Według przeprowadzonego w 2021 roku studium wykonalności, jedynie pomysł na premetro (system tuneli, w których przejeżdżałyby tramwaje) w Krakowie, obronił się pod względem możliwości finansowych miasta.

Teraz, pewnie z uwagi na mocniejszy wydźwięk swojego programu, kandydaci na prezydenta Krakowa mówią jednym głosem - chcemy mieć prawdziwe metro w Krakowie. Co ciekawe, zdecydowanym przeciwnikiem metra jest obecny prezydent Krakowa - Jacek Majchrowski, ale jego długoletnie rządy w tym mieście już się kończą, w obecnych wyborach startuje jego zastępca Andrzej Kulig:

Jestem rzeczywiście urzędującym wiceprezydentem, który od roku 2019 czyli 5 lat zajmuje się kwestiami infrastruktury i mogę zapewnić, że od kiedy się tym zajmuję jestem cały czas przekonanym zwolennikiem metra. Już w wieku nastoletnim, wtedy zresztą rozpoczęły się pierwsze rozmowy w Krakowie na ten temat, byłem gorącym zwolennikiem metra jako rozwiązania przyspieszającego komunikację a jednocześnie zmniejszającego liczbę tramwajów przejeżdżających dookoła Plant.



Proponuje on, by pierwsza linia metra w Krakowie uwzględniała stację metra w samym centrum miasta przy Plantach, pod skrzyżowaniem ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale.

Z kolei inny kandydat na prezydenta Krakowa - Stanisław Mazur, idzie znacznie szerzej w swojej koncepcji metra w Krakowie, która obejmowała by takie połączenia jak:

Kliny - Legionów Piłsudskiego

Legionów Piłsudskiego - Akademia Górniczo-Hutnicza

Bieżanów - Legionów Piłsudskiego

AGH - Mogiła

AGH - Bronowice



Trzeci z kandydatów - Łukasz Kmita, opowiada się z kolei za zwróceniem się do rządu o dofinansowanie z budżetu kwotą 6 mld zł, co miałoby rozwiązać problem braku środków na ten pomysł, co wykazało już wspomniane studium wykonalności.

Metrorower w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Bardziej przyziemne projekty dzieją się obok w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, na terenie której uruchomiono wczoraj nowy system miejskiej wypożyczalni rowerów - Metrorower. Początkowo do wypożyczenia udostępniono 1860 rowerów w 267 stacjach dla mieszkańców Chorzowa, Czeladzi, Gliwic, Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów i Zabrza. Jednak docelowo (za 4 miesiące) ma to być już 7000 jednośladów i tysiąc stacji w 31 gminach GZM, co uczyni ten system największym w Polsce.

Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike:

Ten projekt stanowi kamień milowy, nie tylko umieszczając nasz wspólny system na mapie jako największy system rowerów miejskich w Polsce i trzeci największy w Europie, z imponującą liczbą 7000 rowerów, ale także umieszczając Polskę na czele innowacji w dziedzinie bike-sharingu na arenie międzynarodowej.

Metrorower do złudzenia przypomina warszawski odpowiednik miejskiej wypożyczalni Veturilo, aczkolwiek z istotnymi różnicami. Technologicznie mamy to samo, a więc w rowerach zastosowano blokadę O-lock, dzięki której można wypożyczać i oddawać rowery na stacji bez wpinania ich do stojaka.



Inny jest za to system opłat, posiadacze biletów średnio lub długookresowych mogą wypożyczać każdego dnia rowery na 60 minut bezpłatnie. Osoby bez takich biletów mogą wykupić abonament (30 dni - 29,90 zł, 180 dni - 129 zł, 365 dni - 239 zł), który również uprawnia do bezpłatnych przejazdów przez 60 minut każdego dnia.

Pozostali wypożyczający, za pierwsze 30 minut zapłacą 1 zł, a za całą godzinę 2,50. Zastosowano tu też znany z Warszawy system motywujący do oddawania rowerów w strefach do tego przeznaczonych. A więc, za oddanie roweru poza strefą zapłacimy 10 zł, a za odebranie roweru z takiej strefy i oddanie go w wyznaczonym miejscu, dostaniemy na swoje konto w systemie 5 zł.

Źródło: Gazeta Krakowska/Bankier/Metrorower.