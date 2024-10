Większość meteorytów, które spadły na Ziemię pochodzi stąd. Jak to możliwe?

Wygląda na to, że wiemy, skąd pochodzą meteoryty, które zakończyły swoją podróż na naszej planecie. Okazuje się, że 70% z nich pochodzi z trzech dużych kolizji w pasie asteroid, które miały miejsce w ciągu ostatnich 40 milionów lat. Dotychczas naukowcy byli w stanie określić pochodzenie zaledwie 6% meteorytów, głównie z Księżyca, Marsa oraz asteroidy 4 Vesta. Teraz mamy już jasność co do tego, skąd pochodzi reszta.

Większość meteorytów wędruje w przestrzeni kosmicznej przez miliony lat, zanim uderzą w Ziemię (lub cokolwiek innego), a ich dokładne pochodzenie nie jest łatwe do ustalenia. Dotyczy to nawet najczęstszych meteorytów — są to m.in. chondryty H (40% wszystkich meteorytów), czy też L (35% meteorytów). Pomimo licznych badań, nie było jasności, dlaczego właśnie te typy dominują wśród meteorytów na Ziemi, mimo iż nie zgadza się to z ich zawartością w pasie asteroid. Teraz naukowcy są znacznie bliżej odpowiedzi na to pytanie.

Reklama

Badacze przeprowadzili analizę danych dotyczących orbit asteroid w głównym pasie, ich widm w podczerwieni oraz ekspozycji na promieniowanie kosmiczne. Dzięki symulacjom udało się prześledzić, jak zderzenia formują rodziny asteroid, które rozpraszają się w czasie i przestrzeni. Badania wykazały, że dwie rodziny asteroid, które powstały 7,6 i 5,8 milionów lat temu, są źródłami chondrytów H. Zderzenie sprzed 7,6 miliona lat stworzyło rodzinę asteroid zbliżoną do 158 Koronis, natomiast młodsza kolizja wyłoniła mniejszą asteroidę 832 Karin i jej rodzinę.

Z kolei chondryty L mają bardziej skomplikowaną historię, sięgającą 466 milionów lat wstecz, kiedy to miało miejsce potężne zderzenie, które mogło nawet utworzyć tymczasowy pierścień wokół Ziemi. To zaś pozostawiło po sobie rodzinę asteroid związaną z asteroidą 20 Massalia. Ostatnie badania wykazały, że kolejna kolizja, która miała miejsce w ciągu ostatnich 40 milionów lat, wyodrębniła nową gałąź z tej rodziny.

Niestety minęło zbyt wiele czasu, aby absolutnie dokładnie określić "daty" owych zdarzeń na podstawie obecnych danych orbitalnych, natomiast inne metody wskazują, że owe kolizje miały miejsce w ciągu ostatnich 40 milionów lat. I uwierzcie, to i tak dosyć dokładne "widełki" w tym temacie. Sporym sukcesem natomiast jest to, że znamy już źródła 90% meteorytów, które kiedykolwiek zderzyły się z Ziemią. Zostaje nam jeszcze 10% i... tu będzie już ekstremalnie trudno wskazać ich dokładne źródła.

Określenie "źródeł" upadków meteorytów na Ziemię pozwala nam nie tylko sięgnąć w przeszłość, ale i dowiedzieć się, jakie "drobinki" będą spadać na nią w przyszłości. To także skarbnica wiedzy w temacie dziejów naszego "bliskiego" otoczenia — w ten sposób naukowcy są w stanie określać daty konkretnych zdarzeń we Wszechświecie, a nawet obalać lub potwierdzać teorie dotyczące pochodzenia niektórych obiektów. Wszystko to zaś składa się w ogólną całość, jaką jest nasza wiedza o historii naszej galaktyki.