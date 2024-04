Meta przedstawia szereg nowości, które trafiają do komunikatora Messenger. Ucieszą się z nich przede wszystkim ci, którzy lubią wysyłać do swoich znajomych i rodziny zdjęcia. Co pojawi się w aplikacji w najbliższym czasie?

Zacznijmy od prostego sposobu wymiany kontaktów. Już nie trzeba bawić się w podawanie numerów telefonów, czy wyszukiwanie po imieniu i nazwisku licząc, że znaleźliśmy właściwą osobę, z którą chcemy porozmawiać na Messengerze. Komunikator idąc w ślady konkurencji, wprowadza wygodne w użyciu kody QR, które można zeskanować drugim telefonem i w mgnieniu oka zacząć prowadzić rozmowy. Rozwiązanie proste, ale na tyle skomplikowane, ze Messenger kazał czekać na nie bardzo długo. Link do naszego profilu możemy także wysłać, wybierając opcję "udostępnij", a w razie konieczności można wygenerować nowy kod QR – co z pewnością docenią osoby dbające o bezpieczeństwo i prywatność. Zeskanowanie nieaktualnego kodu QR skutkować będzie wyświetleniem błędu.

Jednak wygodne udostępnianie kontaktu to dopiero początek zmian, jakie trafiają do Messengera. Prawdziwą rewolucją w komunikatorze jest teraz możliwość wysyłania zdjęć w wysokiej jakości. Męczyło was, że robiąc ładne zdjęcie i chcąc się nimi podzielić z przyjaciółmi, czy rodziną, Messenger obcinał ich jakość, skutecznie uniemożliwiając dojrzenie wszystkich szczegółów? To zmienia się teraz. Na ekranie wyboru fotografii, które chcemy wysłać, pojawia się nowy przycisk HD umożliwiający przesłanie multimediów bez kompresji. Warto jednak zwrócić uwagę, że taki sposób przesyłania i odbierania zdjęć oznacza zwiększony transfer danych. O ile w przypadku WiFi nie stanowi to większego problemu, tak przy internecie mobilnym warto mieć to na uwadze i w razie potrzeby korzystać z dotychczasowego sposobu wysyłki.

Messenger z nowościami, które powinny być wcześniej. Lepiej późno niż wcale!

Ciekawostką związaną ze zdjęciami jest też możliwość tworzenia albumów w czatach grupowych. Dodawanie, edytowanie, usuwanie zdjęć z albumów, nazywanie albumów usprawni katalogowanie i przechowywanie zdjęć udostępnianych przez różnych uczestników rozmowy. Każdy rozmówca będzie miał możliwość dodawania nowych zdjęć, a albumy dostępne będą zawsze pod ręką w zakładce Multimedia.

Inną, sporą nowością w Messengerze jest możliwość wysyłania dużych załączników. Do tej pory użytkownicy komunikatora nie mieli możliwości dzielenia się dużymi plikami i jedyną opcją (jeśli nie korzystają z innych aplikacji). Teraz to się zmienia. Messenger będzie obsługiwał transfer najpopularniejszych formatów do 100 MB. Dokumenty Word, Excel, PDF, archiwa ZIP i RAR. Do wyboru do koloru.

Choć Meta informuje, że nowe funkcje w Messengerze są już dostępne (poza albumami, które pojawią się za kilka tygodni), nie każdy będzie mógł z nich korzystać od razu. Tradycją stało się już, że niektóre rozwiązania trafiające do tego komunikatora nie pojawiają się u użytkowników w tym samym czasie. Aktualizacje po stronie serwera mają to do siebie, że często przychodzą z opóźnieniem. Warto jednak zaglądać do aplikacji i sprawdzić, czy już możecie używać opisanych wyżej nowości. Co ciekawe, Meta zapowiada, że to nie koniec i zapowiada, że w niedalekiej przyszłości zaprezentuje kolejne rozwiązania ułatwiające komunikację w ramach popularnej aplikacji.