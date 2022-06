Menedżer haseł Google pozwala tworzyć i zapisywać silne, unikalne hasła, których wcale nie musimy zapamiętywać - wbudowane zabezpieczenia je chronią i zapamiętują oraz automatycznie wypełniają, a nawet podpowiedzą, czy istniejące już hasła są bezpieczne. Kluczem do wszystkiego jest zatem wyłącznie zalogowanie się do konta Google i trzeba przyznać, że jest to świetna i przydatna funkcja.

Menedżer haseł Google jest jeszcze lepszy w urządzeniach mobilnych z Androidem, gdyż do odblokowania wszystkich zapisanych haseł wykorzystuje dane biometryczne w postaci rozpoznawania twarzy czy odcisku palca, podczas gdy wersja internetowa wymaga wpisania hasła do konta Google. Sęk jednak w tym, że znalezienie Menedżera haseł na Androidzie nie jest takie proste, jak może się wydawać.

Źródło: Depositphotos

Kiedy wyszukamy tę frazę w systemie lub zapytamy o Menedżer haseł Asystenta Google, zostaniemy przekierowani do przeglądarkowej wersji. Dość zaskakująco, zamiast tego należy wejść w Ustawienia i przejść do zakładki Prywatność. Następnie należy wybrać Autouzupełnianie Google i Hasła. Dość zawiła droga, trzeba przyznać.

Najnowsza aktualizacja wreszcie wprowadza dużo łatwiejszy dostęp do Menedżera haseł na Androidzie. Do tego wymagana jest aktualna wersja Usług Google Play, czyli według strony pomocy technicznej, musi być to wersja 22.18 lub nowsza. Należy przejść wszystkie kroki opisane w poprzednim akapicie, następnie klikając w ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym górnym rogu. Na pojawiającym się ekranie Ustawień na dole będzie widoczna opcja Dodaj skrót do ekranu głównego, która pozwoli nam na przeniesienie ikony haseł w wybrane miejsce.

Źródło: 9to5Google

Ikona skrótu Hasła została utrzymana w stylistyce wszystkich aplikacji Google. Dzięki temu użytkownicy Androida nie będą musieli grzebać w Ustawieniach czy z niepowodzeniem prosić o pomoc Asystenta Google - dostęp do haseł będzie na wyciągnięcie ręki… a raczej palca.

Źródło: 9to5Google