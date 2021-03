Powiecie, że te tysiące to kropla w morzu w porównaniu z 70% zasięgiem radia FM. Twórcy Radia 357 zdradzili ostatnio, że zbliżają się do liczby 4 mln unikalnych urządzeń, na których słucha się tej stacji. Już robi się ciekawie? A to dopiero początek tych stacji w Polsce.

Jednym słowem – Polacy są skłonni płacić za dostęp do ulubionych treści, które spełniają ich oczekiwania, a ich dostawcy wsłuchują się w ich potrzeby.

Skoro zacząłem ten wpis jego zakończeniem, to zakończę go tym, czym zwykle zaczynam swoje artykuły, czyli wprowadzeniem do tematu.

Radio TOK FM postanowiło właśnie wyłączyć reklamy w radio na żywo dla swoich subskrybentów, początkowo na stronie www. W ich miejsce słuchaczom będzie odtwarzana muzyka.

Agata Staniszewska, rzeczniczka Agory:

Ta specjalna funkcjonalność została udostępniona na stronie Tokfm.pl wyłącznie subskrybentom dostępu Premium Tok FM. Najważniejszym komponentem nowej oferty jest muzyka, która w szczególności będzie oceniana przez użytkowników. Aby dodać ją do ramówki stacji, niezbędne było dokonanie zmian obejmujących usunięcie niektórych treści, nie tylko komercyjnych. W najbliższych tygodniach zespół stacji będzie zbierał opinie użytkowników na temat funkcjonalności i wówczas zdecyduje o dalszych losach tego projektu

Koszt subskrypcji radia TOK FM waha się w przedziale od 10 zł do 19 zł (aktualnie w promocji od 7 zł do 13,30 zł miesięcznie). Na początku 2020 roku wykupywało ją 20 tys. słuchaczy, pod koniec września było to 24,8 tys., na dziś będzie to z pewnością już około 30 tys., czyli podobnie jak w przypadku Radia Nowy Świat i Radia 357. Myślę, że ten krok TOK FM pozwoli im podwoić tę liczbę jeszcze w tym roku. Czekamy na podobny ruch ze strony innych czołowych stacji radiowych w Polsce.

Stacje ogólnopolskie grudzień 2019 :

luty 2020 marzec 2020 :

maj 2020 czerwiec 2020 : sierpień 2020 wrzesień 2020 : listopad 2020 grudzień 2020 :

luty 2021 Radio RMF FM 28,50% 30,60% 28,40% 29,10% 29,50% Radio ZET 12,70% 13,10% 12,10% 12,00% 12,50% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,20% 5,20% 5,20% 5,10% 5,50% VOX 3,50% 3,00% 3,40% 3,60% 3,60% AntyRadio 2,30% 2,10% 2,20% 2,60% 2,70% Radio TOK FM 2,20% 2,60% 2,40% 2,50% 2,60% RMF Classic 1,50% 1,60% 1,30% 1,50% 2,00% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 5,60% 4,60% 3,90% 2,60% 1,90% Radio Maryja 1,30% 1,50% 1,20% 1,40% 1,70% Polskie Radio 24 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,80% Radio Muzo.fm 0,40% 0,50% 0,30% 0,40% 0,60% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,40% 0,40% 0,50% 0,40% 0,50% Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997

Aktualna słuchalność radio TOK FM wynosi 2,6%, co daje mu 6 miejsce w Polsce wśród ogólnopolskich rozgłośni.

