Historyczne zmiany w wielkim turnieju. Koniec z 147-letnią tradycją

Tenis to jeden z tych sportów, które przez dekady cechował się odpornością na trendy, kultywując wiekowe tradycje. Turnieje takie jak Wimbledon czy US Open to rozgrywki z bogatą historią, ale nawet one musiały w końcu ugiąć się pod naporem technologicznych zmian. Te, o których za moment przeczytacie, są dość drastyczne – wiążą się bowiem z utratą miejsc pracy sędziów liniowych. Zostaną zastąpieni sztuczną inteligencją.

Technologia zmienia sporty – czy na lepsze?

Z tenisem nieźle kontrastuje piłka nożna. Federacje piłkarskie od lat eksperymentują z coraz to nowszymi rozwiązaniami, wprowadzając na boiska takie technologie, jak VAR, goal-line, kamery AI czy ostatnio zapowiedzianą rewolucję, w postaci iPhone’ów, śledzących ruchy zawodników. Z jednej strony wprowadza to – w teorii – więcej sprawiedliwości do tego sportu i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu. Z drugiej jednak coraz mocniej ogranicza czynnik ludzki, prowadząc do pełnej elektronizacji futbolu.

Źródło: Depositphotos

Podobnie zaczyna dziać się z tenisem. W 2020 roku podczas US Open wprowadzono system Hawk-Eye Live, elektroniczny system umożliwiający rozstrzygnięcie kontrowersyjnych sytuacji, z którego korzystają zespoły sędziowskie. Od tamtego momentu ta technologia coraz mocniej rozpycha się w ligowych rozgrywkach ATP Tour, a od 2025 roku system trafi także do najbardziej prestiżowego turnieju.

Wimbledon gotowy na AI

All England Club – klub tenisowy, pełniący od 1877 roku rolę organizatora Wimbledonu – oficjalnie potwierdził, że od 2025 roku ponad 147-letnia tradycja zostanie złamana. Mowa tutaj o udziale sędziów liniowych, którzy od półtora wieku stanowili niedołączony element tych rozgrywek, a także wykluczeniu możliwości skorzystania z tzw. challenge’u. To w dużym skrócie przywileje zawodników, którzy uważają, że piłka wydaje się być na granicy kortu (in/out). Dotychczas zawodnicy biorący udział w Wimbledonie mogli korzystać z takiej opcji, ale wprowadzenieautomatycznego systemu weryfikacji wyklucza challange z użytku.

Źródło: Depositphotos

„Live Electronic Line Calling zostanie wprowadzony na Mistrzostwach od 2025 r. Technologia sędziowania będzie wdrożona na wszystkich kortach meczowych Mistrzostw i Kwalifikacji i będzie obejmować decyzje dotyczące autów i błędów serwisowych, które wcześniej były rozstrzygane przez sędziów liniowych” – fragment oświadczenia All England Club

Nowy system Live Electronic Line Calling (Live ELC) będzie rozwinięciem technologii Hawk-Eye i pojawi się na wszystkich 18 kortach w przyszłym roku. Będzie polegał na kamerach zainstalowanych ponad placem gry, wspieranych zaawansowanymi algorytmami AI, które pomogą sędziom lepiej podejmować decyzji w spornych sytuacjach.

„Bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności za zrównoważenie tradycji i innowacji na Wimbledonie. Sędziowie liniowi odegrali kluczową rolę w naszym składzie sędziowskim na Mistrzostwach przez wiele dziesięcioleci i doceniamy ich cenny wkład i dziękujemy im za zaangażowanie i służbę” – Sally Bolton, CEO of the All England Club

Stock image from Depositphotos