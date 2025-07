mDowód na wakacje. Sprawdź, gdzie skorzystasz

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że z aplikacji mObywatel korzysta już blisko 10 milionów osób. Jest to wirtualny portfel, umożliwiający przechowywanie cyfrowych wersji dokumentów, takich jak dowód osobisty – mDowód. W Polsce mDowód ma taką samą moc prawną jak tradycyjna plastikowa karta i pozwala na potwierdzenie tożsamości w różnych okolicznościach. Dzięki temu użytkownicy nie muszą nosić przy sobie fizycznego portfela, ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty mają zawsze pod ręką w swoim smartfonie.

mDowód przydaje się wszędzie, także na wakacjach. To wygodny sposób na potwierdzenie tożsamości – czy to w górskich schronisku, czy nadmorskim hotelu. mDowód to pełnoprawny dokument tożsamości, który można wykorzystać w całej Polsce, również w takich miejscach jak wypożyczalnie sprzętu wodnego. Wystarczy pokazać go na ekranie smartfona i można korzystać z letnich atrakcji bez konieczności noszenia ze sobą portfela czy torebki. Brak dodatkowego bagażu sprawia, że pływanie kajakiem lub pływanie na desce staje się jeszcze wygodniejsze. Cyfrowy dokument to również niezastąpione wsparcie w podróży, zwłaszcza gdy zapomnimy tradycyjnych dokumentów. Podczas kontroli biletów mDowód pozwala bez przeszkód potwierdzić tożsamość, ratując nierzadko wakacyjne plany.

mObywatel na wakacje (i nie tylko). Masa opcji o których należy pamiętać

Jednak mDowód to nie wszystko, co oferuje mObywatel. W aplikacji znajdziemy szereg dokumentów cyfrowych, w tym legitymacje uczniowskie, studenckie, emerytów-rencistów, czy Kartę Dużej Rodziny. Oferuje ona też wiele dodatkowych funkcji zwiększających nasze bezpieczeństwo – nie tylko w wakacje – spośród których kluczową jest narzędzie Zastrzeż PESEL. Dzięki niemu możemy mieć pewność, że nikt nie posłuży się naszymi danymi osobowymi do zaciągnięcia kredytu, zawarcia umowy na usługi telekomunikacyjne czy uzyskania duplikatu karty SIM. mObywatel pomoże też sprawdzić kwalifikacje kierowców transportu publicznego.

Funkcja Bezpieczny Autobus umożliwia szybki i wygodny dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów – warto z niej korzystać przed każdą podróżą, niezależnie od środka transportu: autokaru, busa czy autobusu miejskiego. Z poziomu smartfona możemy też sprawdzić ważność dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem – czy to samochodem, autobusem, a nawet tramwajem. Pozwala również na przeglądanie i realizację recept, podpisywanie dokumentów oraz kupowanie biletów dzięki integracji z platformą Bilkom.

Nowością mObywatela jest również możliwość zawieszania i zgłaszania zgubionego, zniszczonego lub skradzionego dowodu osobistego. Coś, co wcześniej łączyło się z koniecznością informowania odpowiedniego urzędu lub skorzystania ze strony internetowej, obecnie wymaga jedynie dostępu do mObywatela i internetu. Wystarczy przejść do zakładki Dowód osobisty, gdzie można wypełnić proste zgłoszenie i wysłać je bezpośrednio z aplikacji. W ostatniej aktualizacji mObywatela się funkcja umożliwiająca składanie wniosku o nowy dowód osobisty bez konieczności wizyty w urzędzie czy korzystania ze strony internetowej. Rozwiązanie to jest dostępne zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci oraz podopiecznych. Odpowiednią opcję znajdziemy w sekcji „Załatw sprawę”. Z wniosku o dowód osobisty składanego przez mObywatela mogą skorzystać osoby pełnoletnie lub te, którym do osiągnięcia 18. roku życia pozostało maksymalnie 30 dni. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie Profilu Zaufanego, konta ePUAP oraz mDowodu w aplikacji