Max znów zmienia nazwę. Oby tym razem na stałe

Dwa lata wystarczyło, by włodarze platformy Max zorientowali się, że nazwa ta mówi niewiele potencjalnym widzom. Zdecydowali się więc na ponowną jej zmianę. Tym razem na plus

Niemal równo dwa lata temu Warner Bros. zdecydowało się na zmianę swojej platformy VOD z HBO Max na Max licząc, że powiew świeżości przyciągnie nowych widzów chcących wysokiej jakości treści – zarówno filmowych, jak i serialowych. W pierwszej kolejności zmiany dostrzegli Amerykanie, pozostałe rynki potrzebowały więcej czasu, by przygotować się na zmiany. Max w Polsce oficjalnie debiutowało niecały rok temu, wraz z premierą drugiego sezonu „Rodu Smoka”, która miała miejsce w czerwcu 2024. Warner Bros. po dwóch latach zorientowało się jednak, że Max to za mało, by przyciągnąć nowych widzów i nagle postanowiło ponownie zmienić nazwę. Nie będzie to jednak nic nowego, ani odkrywczego. Firma stawia na sprawdzone rozwiązania i zapowiada, że Max zmieni się w... HBO Max.

Reklama

Przywrócenie marki HBO do HBO Max jeszcze bardziej przyspieszy rozwój usługi i wzmocni wyjątkowość, jakiej abonenci mogą oczekiwać od oferty. Jest to również świadectwo gotowości Warner Bros. Discovery do odważnego iterowania swojej strategii i podejścia - opierając się w dużej mierze na danych i spostrzeżeniach konsumentów – aby jak najlepiej przygotować się na sukces.

– czytamy w oficjalnym komunikacie, w którym David Zaslav stawia mocne tezy, że przywrócenie HBO do nazwy platformy przełoży się na zwiększenie zainteresowania ofertą filmową i serialową.

Nieudany eksperyment zakończony. HBO Max wraca w chwale

Kiedy nastąpią zmiany? Przedstawiciele Warner Bros. mówią, że jeszcze tego lata Max odejdzie do historii i platforma powróci do znanej, rozpoznawanej i lubianej nazwy HBO Max. Nie zmieni się aplikacja, która po debiucie Maxa zmieniła się na wielu platformach. Firma wierzy, że powrót do starej nazwy sprawi, że rozpoznawalność platformy wróci na swoje tory i przyciągnie nowych widzów. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy rebranding obejmie w tym samym czasie wszystkie rynki, na których Max jest dostępny. Poprzednia zmiana trwała dość długo – niektóre kraje czekały na nią rok.