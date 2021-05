Matura 2021 – wyciek: co wiadomo, skąd wiadomo i co mogło się stać?

Egzaminy z języka polskiego zaczynają się o godzinie 9:00. Odpowiednio wcześniej szkoły otrzymują zapieczętowane arkusze: dyrektorzy niektórych z nich pojawiają się w placówkach już około 5:00 rano. To właśnie do ich obowiązków należy sprawdzenie arkuszy pod kątem prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dokumentów. Każdy z nich jest dodatkowo zabezpieczony plombami, które zapobiegają dostępowi do środka przed tym, gdy w momencie rozpoczęcia egzaminu zajrzą do nich uczniowie.

Jak wspomnieliśmy, istnieje podejrzenie że ktoś miał dostęp do treści w arkuszach wcześniej. Wyszukiwarka Google jest bardzo wdzięcznym miejscem poszukiwania odpowiedzi, jednak trendy dotyczące wyszukiwań są zbierane na stronie Google Trends. To świetne narzędzie do badania wahań popularności konkretnych fraz oraz tematów. Dane prezentowane przez serwis wskazują na podejrzanie wysoki skok zainteresowań frazami, które są bardzo blisko związane z tematami rozprawek.

Matura 2021 z języka polskiego – takie tematy otrzymali uczniowie:

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem, uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Ziemi obiecanej” W. Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.

Tematy nie należały do najtrudniejszych. Niemniej, pokusa otrzymania bardzo dobrego wyniku z matury z języka polskiego może być czasami tak duża, że niektórzy ludzie dopuszczają się oszustw. Bardzo pewnym rozwiązaniem jest otrzymanie informacji o tematach rozprawek przed egzaminem dojrzałości – tak, aby przygotować sobie informacje mogące przydać się w trakcie konstruowania wypracowania. Jak wskazuje użytkownik Lotharito na Twitterze: zanotowano podejrzanie wysokie zainteresowanie frazami: motyw ambicji, motyw ambicji w literaturze, ambicja, ambicja w lekturach. Pik we wskaźnikach zainteresowania internautów notowano od mniej więcej godziny 7:00 i prym w nich wiodły dwa regiony: województwo mazowieckie i podlaskie. Z tym, że na Podlasiu zainteresowanie było znacznie mocniejsze co wskazuje na pewny incydent w zachowaniu internautów. Anomalia natomiast powinna skłonić do pewnych podejrzeń co do niejawności treści arkuszy do momentu rozpakowania ich przez uczniów.

CKE: wszystkie paczki są na pewno zabezpieczone i w tym roku już na pewno nie będzie przecieków

Matura 2021 z języka polskiego: co mogło się stać?

Istotny wzrost zainteresowania treścią arkuszy zanotowano w okolicach godzin, kiedy mogły one zostać przygotowywane do rozdania ich zdającym egzamin dojrzałości. Dostęp do tych dokumentów w powyższym czasie mieli jedynie dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Zatem, wyciek – jeżeli do niego doszło – zaczął się od pracowników oświaty zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu dojrzałości.

Wystarczy, żeby jeden nauczyciel w jakikolwiek sposób dostał się do treści arkuszy przed rozpoczęciem egzaminu. Ten, powiadamiając znajomych mógł zainicjować wyraźny wzrost zainteresowania konkretnymi frazami w Google co zostało zanotowane w Google Trends w podanych wyżej godzinach. Znajomi nauczyciela również mogli podrzucić podobną informację swoim znajomym w skuteczny sposób doprowadzając do sytuacji widocznej w powyższych danych. Fakt, iż wzrosty dotyczyły konkretnych obszarów potwierdza zaistnienie anomalii: gdyby tego typu wskaźniki pojawiły się dla całej Polski – można by było stwierdzić że to efekt gorączkowych poszukiwań maturzystów, którzy chcieli się jeszcze douczyć przed maturą bez znajomości tematów rozprawek.

Do czego można wykorzystać takie wycieki z matur?

Nie tylko osoby powiązane z pierwotnym wyciekiem danych mogą poznać wcześniej możliwe pytania. Jest to jednak nieco trudniejsza rzecz do wykonania. Wystarczy skonstruować skrypt, który będzie odpytywał Google Trends z konkretnych fraz kluczowych w momencie, gdy arkusze będą trafiać do szkół. Kluczem do skonstruowania odpowiednio działającego skryptu jest zaopatrzenie go w listę fraz oraz tematów, które mogą się pojawić na rozprawkach (motywy z literatury). Badając zainteresowanie w godzinach poprzedzających matury, możliwe by było ocenienie (z pewnym ryzykiem błędu), jakie tematy zostały umieszczone w arkuszach egzaminacyjnych dla danego roku.