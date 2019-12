Jest moc. Oto trailer „TENET” Christophera Nolana

Christopher Nolan na pewno pójdzie w mroczne, zawiłe klimaty, które świetnie pasują do kina szpiegowskiego. Wiemy, że główna rola będzie należała do szpiega uwikłanego (jak zwykle) w poważną intrygę o zasięgu międzynarodowym. Reszta fabuły pozostaje dla nas tajemnicą, jednak czym bliżej będzie do premiery filmu „TENET”, tym więcej będziemy się dowiadywać – z oficjalnych bądź mniej przecieków dotyczących tego obrazu.

Czytaj więcej: Oby TENET był lepszy od Dunkierki

TENET trafi do kin 17 lipca 2020 roku. Przyjdzie nam na ten film odrobinę poczekać

Premiera filmu „TENET” nastąpi już najbliższego lata. Obsada filmu to oczywiście najważniejsze obecnie osobistości: John D. Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michel Caine, Kenneth Branagh oraz Himesh Patel.

Obejrzyjcie trailer – naprawdę warto. Należy przyznać, że jest to jeden z lepszych materiałów zapowiadających produkcję w ostatnim czasie.