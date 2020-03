Matebook D 14- zaskakujące możliwości w porównaniu do ceny

Klawiatura jest moim zdaniem jak na tę cenę zaskakująco dobra. W klawiaturze dla mnie ważne są dwie rzeczy, przyjemny skok klawisza informujący o tym, że interakcja doszła do skutku oraz odpowiednie odstępy między klawiszami. Obie te cechy klawiatura Huawei Matebook D 14 posiada. Przesiadka była więc w moim przypadku bezproblemowa i bardzo szybko nauczyłem się niuansów i różnic między tym i na czym do tej pory pracuję.

Dwie rzeczy w klawiaturze laptopa Huawei mnie zaskoczyły. Pierwsza sprawa to ukryta kamera na najwyższym rzędzie klawiszy. Po wciśnięciu przycisku elegancko się wysuwa i możemy odbyć przez nią wideo spotkanie itp. Nie było na tę kamerę miejsca na górnej ramce, ponieważ jest za cienka. Natomiast ukrycie jej pod przyciskiem wielu osobom, które do tej pory zaklejały kamery, daje dodatkowy element bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Druga ważna rzecz to możliwość logowania do systemu za pomocą czytnika linii papilarnych – uwielbiam to rozwiązanie i o dziwo w komputerze za niecałe 3000 PLN działa ono moim zdaniem sprawniej niż w niejednym droższym smartfonie. Jest to też moim zdaniem duże usprawnienie szczególnie, kiedy z komputera korzysta kilku użytkowników. Warto też nadmienić, że taka forma logowania do systemu jest dużo bezpieczniejsza jeśli podróżujemy komunikacją miejską. Nie raz miałem możliwość zobaczyć w samolocie osoby logujące się do swoich komputerów poprzez wpisywanie hasła, które po samym ruchu palcy na klawiaturze można by bez problemu odgadnąć.

Jak wspomniałem moja praca nie jest zbyt wymagająca jeśli chodzi o wydajność komputera. To jednak tylko teoria, w praktyce otwarte kilkanaście zakładek w Chrome + Slack, Discord, Spotify itp., potrafią znacząco obciążyć pamięć, a czasem nawet procesor. To praktycznie w całości zasługa Chrome, ale do tej przeglądarki jestem przyzwyczajony najbardziej. Niezależnie jednak od tego ile kart czy aplikacji miałem otwarte, czy też jak duże pliki ściągałem, Matebook D 14 zdał egzamin.

Praca w domu

Tutaj przed komputerem stoją podobne wyzwania, aczkolwiek więcej jest rozrywki i konsumpcji treści niż jej tworzenia. Przede wszystkim liczy się więc praca na baterii (aby nie było niemiłych niespodzianek), jakość ekranu oraz dodatkowe rozwiązania ułatwiające nam obsługę.

O świetnym rozwiązaniu jakim jest czytnik linii papilarnych już pisałem, więc nie będę się powtarzał. Jest to technologia, która zyskuje bardzo szybką akceptację domowników, niezależnie czy ktoś miał z nią wcześniej do czynienia czy nie.

Przejdźmy więc do bardzo ważnego parametru jakim jest bateria. Jej pojemność to 56Wh, co powinno według producenta zapewnić ok 8 godzin pracy. O ile oczywiście chcemy pracować na laptopie z jasnością ekranu na poziomie 50%. Do czystej pracy może nam to nie przeszkadzać, choć przy wspomnianych 290 nitach jest to moim zdaniem trochę za ciemno. Ustawienie jasności na poziomie 65-75% jest dla mnie idealne i w takich warunkach możemy spokojnie te 5-6 godzin korzystać z komputera. Oczywiście w zależności od tego co robimy, ten czas może być dłuższy lub krótszy, ale mówię tutaj o średnich wartościach. Przy takim czasie pracy na baterii komputer sprawdzi się w domowych obowiązkach bez problemów. Co ważne jednak, razem z komputerem dostajemy szybką ładowarkę, która przez port USB-C potrafi doładować nam ok 50% baterii w 30 minut. Możemy więc spokojnie korzystać z komputera praktycznie cały dzień, z krótką przerwą na doładowanie w razie potrzeby. I to domownicy docenią na pewno, bo nie ma nic gorszego niż mały zgrabny laptop, którego chce się zabrać wszędzie, ale nie można, bo praktycznie jest na stałe podłączony do zasilania.