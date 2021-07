Masowa inwigilacja „niewygodnych” osób jest faktem. Dlaczego w ogóle jesteśmy zaskoczeni?

Dawno temu, nie pamiętam już gdzie, natknąłem się na powiedzenie, które wybrzmiewa mi z tyłu głowy po dziś. „Z jakiegoś niepojętego względu uznaliśmy, że organizacje, które w przeszłości robiły złe rzeczy (szpiegowanie, zlecanie zabójstw etc.) dziś po prostu tego nie robią”. Powiedzenie to dotyczyło akurat rządu Stanów Zjednoczonych, ale jestem przekonany, że można je zastosować do naprawdę wielu różnych podmiotów. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeżeli w 2013 r. Snowden ujawnił, że ówczesna administracja USA szpieguje każdego obywatela kraju (i nie tylko) i wykorzystuje te dane przy tak mocnej falandyzacji prawa jak to tylko możliwe, to dlaczego mielibyśmy się spodziewać, że po ujawnieniu tego procederu zmienią się priorytety organizacji takich jak NSA? Owszem, świat poszedł do przodu i np. dzięki HTTPS takie szpiegowanie, jakie było wtedy możliwe (przechwytywanie obrazów z kamery, przechwytywanie na żywo tego, co dana osoba robi w przeglądarce) jest dziś nieco trudniejsze. Jednocześnie jednak do przodu poszły narzędzia szpiegowskie. Tak, mówię o programie Pegasus.

50 tys. osób na liście szpiegowanych przez Pegasusa. W mojej opinii – to tylko ułamek

Pegasus to narzędzie, które pozwala szpiegować smartfony wykorzystując technologię 0-click attack. Oznacza to, że oprogramowanie jest w stanie zainstalować się na danym urządzeniu bez wiedzy i jakiejkolwiek akcji ze strony użytkownika. Program stworzony przez izraelskie NSO jest też stale modyfikowany, by wykorzystywać podatności zero-day w każdej kolejnej wersji systemu operacyjnego. Na iOS do jego dostarczania było wykorzystywane m.in Apple Music i inne usługi systemowe. Jednocześnie – przy jego pomocy możliwa jest bardzo daleko idąca inwigilacja, od przechwytywania wiadomości i tego, co użytkownik robi na telefonie, po zdalną aktywacje mikrofonu, głośnika oraz przechwytywanie zdjęć. Jednocześnie, program jest wyśmienity w zacieraniu swoich śladów, przez co znaczna większość użytkowników nie mai nigdy nie będzie miała nawet pojęcia, że jest śledzona. Zabezpieczenie to nie jest jednak perfekcyjne i na stronie Amnesty International udostępniono właśnie raport traktujący o tym, w jaki sposób udało się potwierdzić 50 tysięcy przypadków, w których ślady po oprogramowaniu zostały odkryte na telefonach „zwykłych” obywateli.