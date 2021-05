Zobaczcie Angelinę Jolie na pierwszym zwiastunie Eternals od Marvela

„Eternals” to nowa grupa superbohaterów w świecie kinowym Marvela . Ta epicka historia, obejmująca tysiące lat, przedstawia grupę nieśmiertelnych zmuszonych do wyjścia z cienia, by ponownie zjednoczyć się z najstarszymi wrogami ludzkości – Deviantami.

– czytamy w oficjalnym opisie materiału promocyjnego.

W przeciwieństwie do innych filmów Marvela, o Eternals nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale trwający około dwóch minut zwiastun choć trochę nastawia na to, czego możemy się spodziewać. A zapowiada się kasowy hit, chociażby przez obecność znanych nazwisk ze świata amerykańskiego filmu. Wystarczy wsponieć tu o Angelinie Jolie, która wcieli się w rolę Theny czy Salmie Hayek, którą zobaczymy jako Ajak. Tylko nie pomyślcie, że uniwersum Eternals zostało stworzone na potrzeby filmy, nic z tych rzeczy. Film bazuje na komiksie Jacka Kirby’ego z 1976 roku i wejdzie w skład IV fazy MCU będąc 26 filmem z tej przepastnej już serii.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i zamykanie kin, premiera Eternals była już przekładana, ale jeśli nic się nie zmieni, to powinniśmy zobaczyć film w polskich kinach 5 listopada. Mówiąc szczerze, po ponad rocznej przerwie od wielkiego ekranu, bardzo chętnie tam wrócę i choć planuję jakieś seanse przed jesienią, to jeśli ponownie nie będziemy musieli się mierzyć z zamknięciem tych placówek, melduję się na sali na Eternals. W końcu to jedyny prawidłowy sposób na pierwszy seans nowego filmu z uniwersum Marvela.