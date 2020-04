Mowa o firmie transportowej Marcel Bus z Rzeszowa, z przyjemnością podlinkuję ich stronę za kreatywność i fakt, że się nie poddali mimo, że ich liczba zamówień przejazdów od wybuchu pandemii koronawirusa mogła spaść nawet aż o 97%.

Do tej pory trudnili się regularnymi krajowymi przewozami osób na trasie Kraków – Rzeszów, Kielce – Opatów – Rzeszów i Sanok – Brzozów – Rzeszów oraz okazjonalnymi na kierunkach międzynarodowych. Jednak z uwagi na spdek zainteresowania takimi przewozami postanowili się przebranżowić i zacząć współpracę z InPostem na dowożenie paczek ich samochodami.

Przebranżowieni w #InPost. Kto nas widział i gdzie? Trudne czasy dla transportu osób… Wiec znaleźliśmy rozwiązanie i tymczasowo jesteśmy kurierami. Aż miło popatrzeć, że chłopaki mają pracę! Kierowcy turystyki międzynarodowej zamiast we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii wozić turystów – dostali narzędzia i zasuwają z paczkami z uśmiechem na twarzy! Bo tu o ludzi głównie chodzi!

















Jak wiadomo e-commerce przeżywa teraz prawdziwe oblężenie, w internecie zaopatrujemy się już w niezbędne do codziennego życia produkty, które do tej pory zwykle kupowaliśmy w sklepach stacjonarnych. Kupują w sieci tez internauci, którzy wcześniej stronili od takich zakupów, wszystko po to, by zminimalizować kontakty i ryzyko zakażenia.

W przypadku InPostu dochodzi bezdotykowy kontakt z Paczkomatami, który rekomendowany jest teraz jako najbardziej bezpieczna forma dostawy towarów zakupionych w sieci. Tak więc, gratulacje za pomysł i mam nadzieję, że to pozwoli im przetrwać ten trudny czas.

Źródło: Dostawczakiem.pl.