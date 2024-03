Mapy Google zmienią kluczowy element w aplikacji

Mapy Google nie bez powodu są ulubieńcem publiczności w swojej kategorii. Tamtejsza porcja informacji potrafi być kusząca dla niemalże wszystkich. Google nieczęsto decyduje się na wprowadzanie tam większych zmian związanym z wyglądem. Użytkownicy są przyzwyczajeni do tego co serwuje platforma i Google stara się w to za często nie ingerować. Bo jak powszechnie wiadomo: najlepszą wersją aplikacji zawsze jest ta poprzednia.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że niebawem Mapy Google czeka sporo nowości. I jedną z nich ma być "mniej zakładek na ekranie głównym".

Mapy Google będą czytelniejsze. Google usprawni poruszanie po aplikacji

Obecnie na menu nawigacyjnym czeka na nas pięć elementów: Odkrywaj, Start, Zapisane, Opublikuj oraz Najnowsze. I to właśnie tam spodziewamy się zmian — choć na tę chwilę nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku będą one zmierzały. Czy Google zdecyduje się na pogrupowanie opcji czy rozwijane menu? A może po prostu któreś z dotychczasowych zakładek zostaną usunięte? Można jedynie gdybać, co gigant ma na myśli. Nie zmienia to jednak faktu, że wszelkiej maści uproszczenia które docelowo skutkować będą jeszcze wygodniejszym dostępem do aplikacji są krokiem w dobrym kierunku. I jednym z elementów, za które użytkownicy sięgają po konkretne narzędzia.

I choć nie mam żadnych złudzeń że początkowo zmiany te będą budziły sprzeciw, jak zawsze (bo znowu: najlepszą wersją aplikacji zawsze jest ta poprzednia), to ostatecznie liczę, że będą to zmiany ku lepszemu.