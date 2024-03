Te nowości w Mapach Google pomogą organizować wyjazdy

Planowanie podróży może być ekscytujące, ale też stresujące. Na szczęście Google wprowadza nowe funkcje, które mogą ułatwić organizację wypadów i wyjazdów. Nowości w Mapach i Wyszukiwarce są naprawdę ciekawe i mogą zapewniajć użytkownikom sporo swobody przy planowaniu podróży.

Mapy Google zyskały tzw. listy rekomendacji dla ponad 40 miast w USA i Kanadzie. Te listy, generowane z użyciem algorytmów, obejmują miejsca popularne w danym tygodniu, historycznie znane lokalizacje oraz ukryte lokalne miejsca warte odwiedzenia. Ponadto aplikacja prezentuje rekomendacje od takich źródeł jak Lonely Planet, The New York Times, The Infatuation i OpenTable. Ale nowości nie pojawiają się tylko w Mapach Google.

Planowanie podróży w Mapach Google. Nowe funkcje dzięki AI

Także i wyszukiwarka Google staje się bardziej przydatna dla podróżujących, dzięki nowej funkcji i sztucznej inteligencji. Ta generuje propozycje przewodniki na podstawie zapytań użytkowników. Potrafi dostarczyć nie tylko informacji o lotach i hotelach, ale także sugestie dotyczące atrakcji i miejsc do jedzenia. Co więcej, takie przewodniki można łatwo eksportować do Gmaila, Dokumentów lub Map.

Jedną z aktualizacji jest również rozszerzenie funkcji Circle to Search, która na tę chwilę dostępna jest na wybranych urządzeniach. Dodano możliwość tłumaczenia treści na ekranie , więc od teraz użytkownicy mogą przetłumaczyć menu w restauracji czy stronę z wydarzeniami, wystarczy długie naciśnięcie przycisku startowego lub paska nawigacyjnego i wybranie opcji tłumaczenia.

To jeden z większych kroków ku temu, by planowanie podróży było jeszcze łatwiejsze i szybsze, podczas gdy w sercu nowości znajdują się funkcje wspierane sztuczną inteligencją. Rekomendacje i sugestie działały od dawna, ale dopiero teraz są one wykorzystywane w ten sposób, a użytkownicy otrzymują niemal gotowe pomysły na podróże i wyjazdy. Odważylibyście się wyruszyć w drogę na podstawie takiego przewodnika?

Funkcje związane z planowaniem podróży dzięki AI (SGE - Search Generative Experience) są dostępne w Stanach Zjednoczonych po zapisaniu się do tzw. Search Labs. Rekomendacje list zaczną się pojawiać dla użytkowników w USA i Kanadzie w tym tygodniu, a opcja organizowania list miejsc chronologicznie zostanie wprowadzona globalnie do aplikacji Map na iOS i Androida później w tym miesiącu.