Zdjęcia Google wprowadzają zachwycającą funkcję. Zadowoli każdego!

Google stale rozwija swoje produkty i usprawnia je o rozmaite rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Nowe funkcje docierają do rozmaitych produktów w ich portfolio. Kilka tygodni temu gigant technologiczny oficjalnie zmienił nazwę rozszerzeń Gemini oraz zapowiedział nową funkcję powiązaną z ich flagowym produktem: Zdjęciami Google. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów związanych z tym, jak w praktyce ma działać integracja nad którą pracuje Google.

Gemini pozwoli odnaleźć grafiki w katalog Zdjęć Google

Dzięki nowemu połączeniu Zdjęć Google z Gemini, użytkownicy mogą zyskują szansę na szybsze i łatwiejsze odnalezienie konkretnych zdjęć czy (ogólnie mówiąc) informacji zapisanych w galerii. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy użyć komendy „@Google Photos” lub włączyć frazę „moje zdjęcia” wyszukiwarce.

Nowa funkcja pozwala na wyszukiwanie zdjęć i wideo na podstawie:

Grup twarzy oraz zapisanych relacji w Zdjęciach Google;

oraz zapisanych relacji w Zdjęciach Google; Lokalizacji i daty wykonania zdjęcia;

i wykonania zdjęcia; Opisu zawartości zdjęcia , np. „znajdź zdjęcia z gór”;

, np. „znajdź zdjęcia z gór”; Kontekstu aktualnej rozmowy w aplikacji Gemini.

Kilka przykładowych zapytań, w jaki sposób można poszukiwać multimediów z wykorzystaniem naturalnego języka? Proszę bardzo!

Pokaż moje zdjęcia z pieskami;

Odnajdź zdjęcia sprzed dekady;

Pokaż moje selfie;

Znajdź zdjęcia miejskie.

Poza wyszukiwaniem zdjęć w ramach Zdjęć Google, Gemini pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat zapisanych wspomnień. Można np. zapytać o tematy urodzin czy potrawy spożywane w trakcie podróży, dając bardziej precyzyjne prompty i szczegółowe wyszukiwania. Możemy zapytać na przykład o zestaw najciekawszych zabytków które widzieliśmy w ostatniej podróży, co jedliśmy w danym miejscu czy w przypadku zeskanowanych dokumentów - pytać o dane, które się tam znajdują (np. podaj numer mojego paszportu).

Nowa funkcja w praktyce: jak z niej skorzystać? Kiedy będzie dostępna?

Podczas przeszukiwania galerii z wykorzystaniem Gemini, można otworzyć multimedia bezpośrednio w aplikacji Zdjęcia Google. Co więcej, użytkownicy Androida mogą przeciągać i upuszczać zdjęcia z Gemini do innych aplikacji, co jeszcze bardziej ułatwia dzielenie się własnymi materiałami. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli Gemini w odpowiedzi uwzględnia multmedia z platformy Zdjęcia Google, funkcje udostępniania i eksportu dotyczą tylko treści tekstowej – zdjęcia nie są automatycznie dodawane do udostępnianych materiałów.

Kiedy nowa funkcja będzie dostępna?

Google - jak to ma w zwyczaju - wprowadza integrację stopniowo. Na tę chwilę nowa funkcja dostępna jest wyłącznie dla wybranej grupy użytkowników, którzy zostali zaproszeni do testów. Patrząc na to jak wcześniej firma rozprawiała się z nowymi funkcjami można założyć, że dostęp do niej będzie stopniowo rozszerzany i z czasem będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników. Na tę chwilę nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać zmian dla wszystkich.

