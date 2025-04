Czy Google właśnie rozbiło bank? To wyszukiwanie marzeń, ale jest haczyk

Google zna się na wielu rzeczach, ale przeciętny człowiek zna tę firmę przede wszystkim dzięki wyszukiwarce internetowej. W ramach dążeń do integracji ze sztuczną inteligencją, firma zapowiedziała, że właśnie to doświadczenie (wyszukiwanie odpowiedzi) odmieni na początku 2025 roku. Oto nowa era.

To jest nowy wymiar wyszukiwania odpowiedzi z Google

W czasie targów MWC2025 w Barcelonie, technologiczny gigant złożył obietnicę, że jeszcze w marcu zacznie udostępniać swoje prawdopodobnie najważniejsze rozwiązanie w ramach sztucznej inteligencji. Chodzi o Project Astra, wygodną i możliwie bardzo przydatną przyszłość z asystentem AI. To właśnie z tą funkcją, wystarczy mieć włączony aparat i nakierować go na coś, co jest zastanawiające i potrzeba więcej odpowiedzi.

Na początku nowa funkcja była testowana w wąskim kręgu, lecz jak donosi serwis 9to5Google, Google zaczęło szerzej umożliwiać wykorzystywanie niezwykłej funkcji. Tutaj jest niestety haczyk, jest ona dla wszystkich użytkowników, ale... Konkretnych subskrypcji płatnych planów. Potrzebne są urządzenia z wersją Androida co najmniej 10 (co brzmi lepiej niż wyłącznie Pixele i najnowsze Samsungi) oraz Gemini Advanced albo Google One AI Premium.

W czym w ogóle rzecz? Przy wykorzystaniu modelu Gemini 2.0, gigant umożliwia wykorzystanie Gemini Live do rozpoznawania otoczenia przy pomocy aparatu lub udostępnionego ekranu telefonu. Dzięki temu użytkownicy dzielą się po prostu dosłownie tym, co widzą ze sztuczną inteligencją. Z nią zaś mogą omówić widziane obrazy, aby niczym z człowiekiem omówić zadany zakres.

W praktyce ma to oznaczać uzyskanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym na nękające pytania. Na przykład zepsuło się jakieś narzędzie? Wystarczy najechać aparatem i zagadać jak je naprawić? Nie ma potrzeby opisywania urządzenia, gdyż sztuczna inteligencja od razu je rozpoznaje. Tego typu zastosowanie sztucznej inteligencji, może sprawić, że rzeczywiście zacznie wywierać namacalne zmiany otaczającej rzeczywistości.

