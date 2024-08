Mapy Google dla wielu użytkowników pozostają podstawowym i najlepszym źródłem wiedzy jeśli chodzi o lokalizowanie miejsc i nawigację. O ile trudno do czegokolwiek przyczepić się w ich przypadku na smartfonach, o tyle na zegarkach jest jeszcze sporo miejsca na udoskonalenia i poprawki. Google doskonale sobie z tego zdaje sprawę - i stopniowo dopieszcza obecne tam funkcje, a także dodaje zupełnie nowe.

Ta która właśnie zmierza na zegarki z WearOS bez wątpienia ucieszy miliony użytkowników zegarków z systemem Google. Po latach próśb - tamtejsze mapy nareszcie zadziałają bez konieczności podpięcia do sieci!

Mapy Google offline także na zegarkach. Nowa funkcja staje się faktem

Mapy Google na zegarkach w ostatnim czasie doczekały się nieco uwagi od internetowego giganta, a teraz nareszcie nadchodzi zapowiedziana jakiś czas temu funkcja. Mowa o synchronizacji map offline.

Jak informuje redakcja 9to5Google, z opcji tej skorzystacie już w najnowszej wersji beta aplikacji (11.140.0701) dla Wear OS. Działa już na zegarkach Pixel Watch 2 — i prawdopodobnie kwestią najbliższych tygodni jest jej wsparcie również na innych zegarkach z systemem Google, a przynajmniej wśród użytkowników będących uczestnikami programu beta.

Źródło: https://9to5google.com/2024/08/16/offline-google-maps-wear-os/

Jak to działa w praktyce? Jeżeli korzystacie z wersji aplikacji która wspiera nową funkcję, po jej uruchomieniu otrzymacie komunikat informujący o tym, że możecie zsynchronizować mapy offline z telefonem. Następnie wystarczy wybrać do których chcielibyście mieć dostęp bez podpięcia do sieci także z poziomu zegarka - i zostaną one automatycznie ściągnięte do pamięci zegarka.

Działają analogicznie jak pobrane mapy na smartfonie. Pozwalają wyszukiwać miejsca na mapie i ułatwiają nawigację bez konieczności podpięcia do smartfona czy zegarka. W sam raz na spacery w spokoju, albo wszelkiej maści sportowe aktywności.

Źródło