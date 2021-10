Mapy Google chcą być eco friendly. Trzy funkcje dla dbających o środowisko

Mapy Google stale się rozwijają i oferują użytkownikom przydatne narzędzia pozwalające nie tylko szybko znaleźć interesujące miejsca, ale także pokierują do nich najszybszą i najłatwiejszą drogą,. Niebawem w aplikacji pojawią się funkcje, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Na początku roku Google zapowiedziało zmiany w Mapach, które polegać miały na jeszcze lepszym proponowaniu tras z punktu A do punktu B. Oprócz czasu, warunków panujących na drogach i innych czynników, algorytmy Google miały brać pod uwagę także zużycie paliwa. Funkcja ta wchodzi właśnie w życie. Oprócz najszybszej trasy, Mapy pokażą także tę, która z punktu widzenia zużycia paliwa będzie najbardziej optymalna. W aplikacji trasa ta będzie oznaczona dodatkowym, zielonym listkiem i opatrzona informacją o oszczędności paliwa, po jej wybraniu.

W chwili obecnej narzędzia wyznaczające trasę z uwzględnieniem spalania paliwa dostępne są wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Google zapewnia jednak, że w przyszłym roku funkcja ta dostępna będzie w Europie i na innych rynkach. Nie podaje jednak szczegółów dotyczących jej rozszerzenia oraz nie podaje krajów, które z niej skorzystają w najbliższych miesiącach.

Rozwiązania ekologiczne w Mapach Google

Nad przeprojektowaniem nawigacji dla rowerzystów Google pracuje od kilku miesięcy, co związane jest ze sporym wzrostem wyszukiwania tras rowerowych w Mapach Googlach: mowa jest o 98% przyroście na przestrzeni ostatniego roku. Rowerzyści zgłaszali jednak firmie swoje zastrzeżenia - głównie związane z trybem "zakręt po zakręcie", w którym pojawiają się wskazówki dotyczące dojazdu do celu i który w wielu przypadkach się nie sprawdza. Przeważnie, gdy smartfon jest schowany w kieszeni. Nowy tryb pozwoli na szybki podgląd trasy bez konieczności stale włączonego ekranu. Pojawiać się będą w nim informacje o przebytej trasie, aktualizowanym na bieżąco czasie przybycia do celu i nachylenia drogi.

Nawigacja rowerowa w trybie Lite ma pojawić się na urządzeniach z Androidem i iOS w najbliższych miesiącach. Nie wiadomo jednak czy trafi ona na wszystkie rynki jednocześnie.

Nawigacja dla rowerzystów w trybie Lite i nie tylko. Nowości w Mapach Google

Przy okazji nowych funkcji rowerowych Google poinformowało o rozszerzeniu zasięgu narzędzi pozwalających na odnajdywanie stacji rowerowych i skuterów. Funkcja ta jest dostępna w 300 miastach na całym świecie. W Warszawie pozwala m.in. na sprawdzenie stacji systemu Veturilo, w którym dostępnych jest ponad 300 stacji i 4500 rowerów miejskich. W Mapach Google można podejrzeć, gdzie te stacje się znajdują i ile jest dostępnych do wypożyczenia rowerów.