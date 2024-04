MagSafe zmieniło moje nawyki. Te akcesoria są lepsze z jednego powodu

Propozycje akcesoriów MagSafe od Apple nie robią większego wrażenia, ale pozostali producenci wpadli na sporo pomysłowych rozwiązań. Jeśli szukacie ładowarek, uchwytów, stojaków, etui, powerbanków, portfeli czy czegokolwiek innego, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że to, czego potrzebujecie, już istnieje. Zakup nie musi wiązać się z dużym wydatkiem - są firmy, które oferują akcesoria o wiele taniej, ale nie zawsze łatwo jest je znaleźć. Na co zwrócić uwagę, czego używam na co dzień, co mogę polecić i jak używać MagSafe na smartfonie z Androidem? Po więcej zapraszam do materiału wideo.