MagSafe może uratować Twój telefon. Na przykład jeżeli wpadnie on do kanału

Współczesne telefony potrafią kosztować naprawdę niemałe pieniądze, dlatego też ich zgubienie potrafi być szczególnie bolesne dla kieszeni, nie mówiąc już o utracie wszystkich danych, które znajdowały się na urządzeniu. Na szczęście dziś wypuszczenie telefonu z rąk nie oznacza automatycznie, że musimy się z nim pożegnać. Działające smartfony znajdowane były już na dnie jeziora czy też w trawie po upadku z lecącego samolotu. Dlatego nigdy nie warto przekreślać szans na odzyskanie urządzenia. Szczególnie, jeżeli mówimy o najnowszym iPhone’ie wyposażonym w MagSafe. Jak się okazuje, magnetyczny zaczep ładowarki znacznie zwiększa szansę na znalezienie smartfona.

Historia dotyczy mężczyzny z Berlina, który upuścił swojego iPhone’a 12 Pro do kanału burzowego. Oczywiście, od razu zaczął go szukać, jednak ręczne przeszukiwanie metrowej głębokości błotnistej wody nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, choć udało się z kanału wyłowić Nintendo Switch. Po iPhone’ie jednak nie było śladu. Na szczęście wraz z przyjacielem udało się dosyć szybko skonstruować improwizowaną wędkę, która po jednej ze stron miała magnes. Jak się okazało, dzięki złączu MagSafe w najnowszych iPhone’ach udało się połączyć magnes na wędce z tym w smartfonie, a połączenie było na tyle silne, że wyłowiono telefon.

Jak się okazuje, przygoda w kanale nie wpłynęła na pracę smartfonu, który po wyłowieniu wciąż działa perfekcyjnie.

would’ve never thought that we could recover it from the canal. turns out, the new iPhones have built-in canal-recovery-technology™️. Hard to believe this happened at 3am this morning. The phone still works and battery was almost full after hours in the canal. thread in quote 👇 https://t.co/rqo30RLIan pic.twitter.com/mR52a7H6lt

