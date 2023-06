4 nowości macOS Sonoma których zabraknie na Makach z Intelem

macOS Sonoma trafi na komputery Apple już tej jesieni. Na konferencji WWDC Apple oficjalnie opowiedziało co nieco na temat nowości zmierzających do ich stacjonarnego systemu. Tuż po niej — oficjalnie potwierdzono też na jakich komputerach skorzystamy z nowego systemu. Firma konsekwentnie odcina modele z układami Intela. Ale poza tym że kilkuletnich modeli zabraknie ich na liście kompatybilności, to nawet komputery którym udało się załapać na listę będą pozbawione dostępu do wybranych nowości w systemie. Jakich?

4 funkcje macOS Sonoma z których nie skorzystacie na komputerach z układami Intela

Jedną z najciekawiej prezentujących się nowości dla macOS Sonoma bez wątpienia była ta związana z przeprowadzaniem prezentacji online. Jednoczesne wyświetlanie slajdów i efektownie wyciętego prezentera które dostępne będzie dla całego szeregu aplikacji do wideokonferencji to bardzo fajna sprawa, ale... nie dla maków z Intelem.

Kolejny niedostępny element to... efekty związane z naszymi gestami. Apple pokazało ciekawie prezentujące się animacje 3D, które reagują na gesty naszych dłoni. Serduszka, konfetti, fajerwerki. Dodatek, bajer — i pewnie niewielu za nim zatęskni jako że nie jest to rzecz skupiająca się na pracy, ale to kolejny cios w kierunku maków z Intelem.

Jeżeli ostrzyliście sobie ząbki na tryb gracza, to... także nie mam dla was najlepszych wiadomości. Zapowiedziana zmiana w kwestii ograniczania wydajności w tle i skupianiu się na zapewnianiu jak największych zasobów CPU i GPU podczas grania na Intelach również nie zadziała. Oczywiście to samo tyczy się braku opóźnień dla kontrolerów i innych akcesoriów.

Ostatnim z braków jest brak wsparcia dla wywoływania asystentki głosowej za pośrednictwem po prostu komendy "Siri". Ale biorąc pod uwagę popularność (a raczej jej brak) w Polsce, nie sądzę, by ktokolwiek za tym zatęsknił. Tym bardziej że pomijając już kwestie braku wsparcia dla języka polskiego u Siri, to skrócone jej wywoływanie jest dostępne tylko w języku angielskim.