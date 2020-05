Zarządzanie czasem – macOS na sterydach cz. 4

Calendar 366 II

To najlepszy z dostępnych zamienników dla Fantasticala. Program jest ładnie zaprojektowany i dość intuicyjny. Posiada mniej dodatków od poprzednika, ale nie koniecznie jest to wada, część nowych funkcji Fantasticala ma nam osłodzić przykrości związane z koniecznością płacenia abonamentu i nie jest niezbędna. Calendar 366 potrafi za to integrować się z programami takimi jak Alfred i LaunchBar, dzięki czemu za ich pośrednictwem można bezpośrednio dodawać wydarzenia i zadania.

Podstawową wadą Calendar 366 II jest fakt, że działa tylko jako aplikacja wywoływana z górnej belki. To powoduje, że jeśli potrzebujemy wygodnie popracować na pełnym ekranie, musimy aplikację ręcznie porozciągać. Podsumowując, do lidera brakuje mu jednak sporo, ale jeśli miałbym wybierać pomiędzy aplikacją systemową a tym rozwiązaniem, zdecydowanie postawiłbym na 366.

Aplikacja posiada też wersje dla iPada, iPhone i Apple Watcha oraz wspiera TouchBara. Ogromną zaletą jest tradycyjny model sprzedaży i bardzo przyzwoita cena – 69,99 zł.

Gestimer

Muszę przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych aplikacja. Krótko mówiąc, jest to prościutki timer, w którym ustawiamy alarm przez przeciągnięcie ikony z górnej belki. Tego typu programów jest w Mac App Store bardzo dużo i potrafią robić to samo nawet szybciej, ale żaden z nich nie jest tak zabawnie zaprojektowany. Program pozwala integrować alarmy z systemowymi Przypomnieniam. Aby go kupić musimy „wybrać się” do Mac App Store i zapłacić 3,99 dolara.

Horo

Drugim programem tego typu, który mogę polecić, jest Horo. W porównaniu do Gestimera jest znacznie szybszy, ponieważ można go obsłużyć tylko z klawiatury. Mamy do dyspozycji dwa skróty klawiaturowe, jednym go wywołujemy, kolejnym można go zatrzymać, a alarmy wpisuje się po prostu z ręki. Niestety obsługa skrótów wymaga wersji Pro, która kosztuje 23 zł, w darmowej opcji będziecie musieli posiłkować się myszką.

Tomato One

Jeśli ktoś z Was stosuje technikę zwaną Pomodoro, może mu się przydać Tomato One. Prosta aplikacja pozwalająca ustawić czas pracy, kilka rodzajów przerw i pokazująca bardzo uproszczone statystyki. Do tego wszystkiego jest darmowa, a jeśli chcielibyśmy pozbyć się reklam, możemy zapłacić 8,99 zł.

Microsoft To-Do

Darmowa lista To-Do z w miarę rozbudowanym planowaniem. Znienawidzona przez fanów Wunderlista, za którego śmierć odpowiada. Pomimo tego, szczególnie jeśli pracujesz w mieszanym systemowo środowisku, ciężko o lepszą i darmową opcję. Trzeba przyznać, że Microsoft dość energicznie rozwija tę aplikację, ale jak to w przypadku jego narzędzi do ideału daleko, a część rozwiązań potrafi być niezbyt intuicyjna. Ale darowanemu koniowi…

