Bon dla nauczyciela to forma wsparcia belfrów, którzy muszą iść z duchem czasu i coraz częściej korzystać z komputerów do przygotowywania, a nawet prowadzenia zajęć. Kwota 2500 złotych nie robi może wielkiego wrażenia, ale rynek ma to do siebie, że reaguje na takie programy i przystosowuje swoją ofertę. Dlatego przez ostatnie lata nie było problemów z zakupem całkiem solidnych komputerów za niewiele większe pieniądze. Jeśli natomiast ktoś chce zainwestować więcej, to nie ma przeciwskazań. Teraz można w ramach wsparcia dla nauczycieli zakupić nawet komputery Apple MacBook.

MacBook dla nauczyciela

Po ostatniej zmianie rozporządzenia przez Ministerstwo Edukacji, w ramach bonu dla nauczyciela można zakupić również komputery Apple. Taką ofertę przygotował iSpot, który nie tylko pozwala wykorzystać bon o wartości 2500 złotych, ale również oferuje darmową gwarancję na 3 lata oraz bezkosztową ofertę kredytową. Dzięki takiej ofercie nauczyciele mogą skorzystać zatem z komputerów MacBook, które chwalone są za wysoką wydajność oraz oszczędność energii i długą pracę na baterii.

MacBook Pro M3 Pro / fot. Kamil Świtalski

Co jednak najważniejsze, MacBooki pozwalają pracować zarówno z aplikacjami Microsoftu (Office 365) jak i Google (Workspace). W ramach dodatkowego wsparcia, Dział Edukacji iSpot organizuje bezpłatne kursy i webinary pomagające nauczycielom w adaptacji do systemu macOS, optymalizacji pracy oraz wykorzystaniu pełnego potencjału sprzętu Apple w edukacji. Więcej szczegółów na temat oferty można znaleźć w punktach iSpot.