Macbook Pro i Macbook Air z ARM jeszcze w tym roku

Tim Cook podczas konferencji na WWDC zapowiedział, że pierwszy komputer z nowym procesorem Apple zobaczymy jeszcze w tym roku. Nie sprecyzował jaki to będzie model, ale według Kuo będzie to właśnie Macbook Pro z matrycą 13,3 cala. Premiera tego modelu mogłaby mieć miejsce w 4. kwartale tego roku. W podobnym czasie zadebiutować może też Macbook Air, choć tutaj możliwa jest też premiera w 1. kwartale 2021 roku. Co ciekawe, w tym roku ma pojawić się też nowy iMac, ale będzie wyposażony jeszcze w procesor Intela.

Znacznie bardziej nowatorskie mogą natomiast być komputery, które zadebiutują w połowie przyszłego roku. Apple podobno szykuje kompletny redesign Macbooka Pro, który w nowej formie pojawi się z ekranem 16 i 14,1 cala. Premiera tych urządzeń miałaby nastąpić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, a co więcej mają być wyposażone w matryce mini-LED, które powinny zapewnić znacznie lepszy obraz niż ekrany LCD. Mini-LED to technologia podobna co do zasady działania do OLED, czyli każdy piksel jest podświetlany przez własną diodę, zapewniając znacznie wyższy kontrast. Te Macbooki Pro też byłyby już oczywiście dostępne tylko z procesorami Apple.