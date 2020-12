Apple sprzętowo odłącza mikrofon po „zamknięciu” urządzeń

Na każdym kroku Apple akcentuje jak istotna jest dla nich prywatność użytkowników. Powtarzają to od lat i gdzie tylko mogą — starają się dać tego dowód. Najbardziej przewrażliwieni już lata temu otwierali komputery, by odłączyć wbudowane weń mikrofony i kamerki. W najnowszych konstrukcjach jest to znacznie utrudnione, by nie napisać, że niewykonalne. Ale jeżeli ktoś obawia się o to, że Macbooki i iPady mogą was podsłuchiwać zawsze — to może informacja o odłączaniu (!) mikrofonu w komputerze i tablecie pozwoli choć trochę ukoić nerwy.