Te okulary to rewolucja dla niewidomych. Są jak pies przewodnik!

Ta nowość to rewolucja dla niewidomych osób

Oczy są jednym z najważniejszych zmysłów, umożliwiając nam postrzeganie otaczającego nas świata. Utrata wzroku to codzienna walka z ograniczeniami, które wymagają specjalnych rozwiązań. Obecnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie około 285 milionów osób zmaga się z różnymi stopniami utraty wzroku, z czego 39 milionów to osoby całkowicie niewidome.

Źródło: .lumen

Dla osób niewidomych lub niedowidzących, każdy dzień to wyzwanie, od prostych czynności codziennego życia po poruszanie się w przestrzeni publicznej. Tradycyjnie, psy przewodniki były nieocenionym wsparciem dla wielu z nich, umożliwiając swobodne poruszanie się po środowisku. Jednak teraz, z biegiem postępującej technologii, pojawiła się innowacyjna alternatywa, której obietnicą jest zrewolucjonizowanie życia osób niewidomych — i są to okulary haptyczne stworzone przez rumuński start-up — .lumen.

Źródło: .lumen

.lumen to firma odpowiedzialne za rewolucyjne okulary

Czym charakteryzują się okulary .lumen? Przede wszystkim jest to rewolucyjny interfejs dotykowy, który sprawia, że okulary te na nowo mają definiować nawigację dla osób niedowidzących. Dzięki intuicyjnej konstrukcji, technologii haptycznej oraz algorytmom sztucznej inteligencji, okulary te przekazują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczną i płynną mobilność. To psy przewodniki, ale zamiast za rękę, ciągną za głowę — oczywiście nie dosłownie. Materiał, który możecie zobaczyć poniżej, pokazuje działanie tego rozwiązania.

Do tego dzięki zaawansowanym czujnikom okulary .lumen inteligentnie identyfikują przeszkody nad lub pod ziemią, prowadząc użytkowników z dala od potencjalnych zagrożeń. Producent wspomina również o szybkich obliczeniach wykonywanych 100 razy na sekundę, co sprawia, że okulary zapewniają ważne wskazówki dla użytkowników. Do tego, szerokie testy i liczne wersje projektu mają zapewniać wygodne dopasowanie do 80 procent rozmiarów głów dorosłych. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: .lumen

Źródło: .lumen