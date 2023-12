Twoje zdrowie w Twoich rękach. A właściwie – na nadgarstku

Smartwatche to dziś jedna z najpopularniejszych kategorii produktowych i prawie każdy ma na swojej ręce zegarek. Jednocześnie — przywykliśmy do myślenia, że jest to gadżet, coś, co pomaga nam kontrolować nasz trening, ale nie jest niezbędne w codziennym życiu. Jednak technologia idzie naprzód i dziś takie urządzenia potrafią znacznie więcej.

Świetnym przykładem tego są urządzenia od Huawei, które, wyposażone w nowe funkcje, są świetnym rozwiązaniem dla osób, które martwią się o swoje zdrowie.

Huawei Watch GT 3 Pro i Watch D - co potrafią?

Najnowsze smartwatche marki mogą pochwalić się możliwościami, którym próżno szukać u konkurencji. W przypadku Huawei Watch Gt 3 Pro zdecydowanie najciekawszą funkcją jest możliwość mierzenia EKG naszego serca, a Watch D, dzięki specjalnej bransolecie ma dodatkowo możliwość mierzenia naszego ciśnienia.

Oba modele są bardzo dyskretne i eleganckie, dzięki czemu każdy, kto martwi się o swoje zdrowie, może mieć je cały czas przy sobie i wykonywać pomiary wtedy, kiedy chce. Możliwość podejrzenia swoich wyników w aplikacji pozwala na monitorowanie nie tylko naszego stanu zdrowia, ale także — naszych bliskich. A to nie jedyne funkcje, jakie posiadają nowe zegarki Huawei. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze potrafią — zobaczcie nowy film na Antyweb TV.