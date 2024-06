Darmowe narzędzie oferuje niesamowite opcje. Zamieni każdy obrazek w film!

Nowe narzędzie Luma Labs już podbija Internet

Na stronie Luma Labs możemy znaleźć nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zamienia dowolną grafikę w krótki filmik. Twórcy Dream Machine opisują swoje dzieło w następujący sposób:

Dream Machine to model sztucznej inteligencji, który szybko tworzy wysokiej jakości, realistyczne filmy z tekstu i obrazów. Jest to wysoce skalowalny i wydajny model transformer, trenowany bezpośrednio na filmach, dzięki czemu jest w stanie generować fizycznie dokładne, spójne i pełne wydarzeń ujęcia. Dream Machine to nasz pierwszy krok w kierunku zbudowania uniwersalnego silnika wyobraźni i jest już dostępny dla każdego!

Dream Machine to niesamowicie szybki generator wideo! 120 klatek w 120 s. Wykonuj iteracje szybciej, odkrywaj więcej pomysłów i miej większe marzenia! Dream Machine generuje ujęcia trwające 5 sekund z realistycznym, płynnym ruchem, kinematografią i dramatyzmem. Zamień martwe w żywe. Zamień migawki w historie. Dream Machine rozumie, w jaki sposób ludzie, zwierzęta i przedmioty wchodzą w interakcję ze światem fizycznym. Dzięki temu możesz tworzyć filmy o doskonałej spójności postaci i dokładnej fizyce. Dream Machine pozwala eksperymentować z nieskończoną gamą płynnych, kinowych i naturalistycznych ruchów kamery, pasujących do zawartości sceny.

Brzmi to więc bardzo dumnie, ale jak wypada w praktyce? Cóż, jak już mogliśmy się przekonać — bardzo dobrze.

Memy uwielbiają się z Dream Machine

Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli napiszę, że w większości możliwości Dream Machine zostały wykorzystane w celu przekształcenia popularnych memów w formę wideo. Wojciech Kardys na swoim profilu na X (dawniej Twitter) udostępnił kompilację kilku takich propozycji, zamieniając w krótkie wideo takie memy jak templatka z mężczyzną oglądający się za inną kobietą, kiedy idzie ze swoją wybranką ze rękę, uśmiechającą się dziewczynką z płonącym domem w tle, dzieckiem w foteliku samochodowym z zabawnym wyrazem twarzy, giga chadem i wiele więcej. Efekty możecie zobaczyć w poście na X znajdującym się poniżej.

Oczywiście nie tworzy to nieskazitelnych wideo — na niektórych widać pewne „krzaczki”. Ale wygląda to nadal naprawdę imponująco (sporo osób twierdzi, że Luma Labs tym sposobem wyprzedziła OpenAI, które niedawno zaprezentowało swoją Sorę).

Warto jednak pamiętać, że jak na to, że jest to darmowe narzędzie — każdy użytkownik dostaje w każdym miesiącu 30 całkowicie bezpłatnych kredytów do stworzenia własnych wideo na bazie promptu — to naprawdę nie ma na co narzekać. Tym bardziej, że bardziej niż pewne jest to, że Luma sukcesywnie będzie rozwijać swoje narzędzie i z czasem całość będzie tylko i wyłącznie nabierała kolorytu.

Dream Machine ma jednak pewne ograniczenia — ale to bardzo dobrze

Luma Labs pozwala na to, żebyśmy mogli spełnić większość swoich fantazji i kreatywnych wizji. Memy bez dwóch zdań są najbardziej popularne w tej chwili, ale jeśli macie ochotę wprowadzić w ruch jakieś swoje prywatne zdjęcie, nawet starą fotkę sprzed wielu lat, popularny obraz czy historyczną fotografię, to droga wolna. Firma specjalizująca się w narzędziach opartych na sztucznej inteligencji całkowicie zakazuje jednak wykorzystywania Dream Machine do zdjęć, które są w jakikolwiek sposób niecenzuralne. A jeśli spróbujemy coś takiego zrobić, to grozi nam ban.

Jeśli sami chcecie przetestować to narzędzie w praktyce, to znajdziecie je na stronie Luma Labs — o tutaj. Dajcie znać, jak oceniacie efekty!

Źródło, grafika wyróżniająca: Luma Labs Dream Machine