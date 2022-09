Rozpoczyna się era cyfrowych ludzi. Luka Dončić jako MetaHuman

Cyfrowi ludzie - coś, co jeszcze dekadę temu uznalibyśmy za wytwór science-fiction i melodię przyszłości. To również coś, co właśnie staje się faktem, czego przykładem jest koszykarz obecnie występujący w Dallas Mavericks. Luk.AI to cyfrowe alter ego Słoweńca, które przy okazji… przejęło jego profil na TikToku.

Całość została stworzona przy użyciu technologii MetaHuman opracowanej przez Epic Games. Praca robi ogromne wrażenie i pokazuje potencjał drzemiący w Unreal Engine 5, chociaż należy przyznać, że całość jest nieco… przerażająca.

Zaawansowana technologia MetaHuman wzbogacona o nowe technologie gwarantuje zaskakujący wynik

MetaHuman zostało zaprezentowane w zeszłym roku i już wtedy całość wydawała się naprawdę imponująca. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to wymysł Epic Games, a ewidentny ruch w stronę przyszłości - szczególnie, że Unity również pracuje nad własnym narzędziem do tworzenia cyfrowych ludzi.

W przypadku Dončicia rezultat jest zaskakujący - i całkiem łatwo jest pomylić grafiki Luk.AI z prawdziwymi zdjęciami koszykarza. To zasługa tego, że jego avatar został rozszerzony o technologie sieci neuronowych wyszkolonych o rzeczywiste animacje twarzy.

Luk.AI ożyje w social mediach. Wirtualny koszykarz przejmie TikToka

Co ciekawe, Luk.AI przejął TikToka koszykarza. Na podstawie komunikatu prasowego, na którym opierała się redakcja The Verge, można całość rozumieć w taki sposób, że cyfrowy Luka będzie miał pewnego rodzaju własną świadomość i będzie rozwijał swoją sztuczną inteligencję.

Luk.AI ma nagrywać duety z innymi twórcami oraz “rozwijać własną osobowość inspirowaną rzeczami odkrytymi na jego stronie głównej”. Jeśli nie jest to nieco przesadzone stwierdzenie, to zapowiada się naprawdę ciekawe zderzenie - AI z algorytmami TikToka, na podstawie czego ma być kształtowany charakter i tworzone wideo. Co sądzicie o całym projekcie?

Źródło: The Verge