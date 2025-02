Mimo politycznych perturbacji NASA nie zwalnia tempa w eksploracji kosmosu. Sonda Lucy, wysłana w celu badania planetoid trojańskich Jowisza, już niedługo przeprowadzi kolejne zbliżenie do obiektu w pasie głównym — Donaldjohanson. To niezwykle ważny moment dla naukowców: pozwoli on na przetestowanie instrumentów i metod przed właściwymi etapami misji.

