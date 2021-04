Przygotowujesz pokój do wideokonferencji? Logitech ma wszystko, czego potrzebujesz

Tutaj też warto wspomnieć o zabezpieczeniach – prywatność to w końcu w dzisiejszych czasach rosnący problem, a włamanie się na systemy widokonferencyjne pozwoliłoby atakującym na dostęp do bardzo ważnych firmowych danych. Dlatego też Logitech zadbał także o ten aspekt. We wszystkich trzech urządzeniach zastosowano szyfrowanie AES 128. Nie zapomniano także o bezpieczeństwie fizycznym urządzenia, o które dba blokada Kensington, która służy do mocowania laptopa i zabezpieczenia go przed kradzieżą. Są tą więc urządzenia w pełni bezpieczne, dzięki czemu do obsługi swoich systemów wideokonferencyjnych stosują je największe światowe korporacje.

Ostatnią kwestią, na którą zwrócą uwagę wszyscy klienci biznesowi, to łatwość instalacji każdego wyżej wymienionego urządzenia. W przypadku Rally Bar i Rally bar Mini podłączyć je do zewnętrznego terminala (np. Logitech Tap), doprowadzić do kamery zasilanie i internet. Nie trzeba więc przemodelowywać całej sali konferencyjnej, a całość procesu instalacji zajmuje dosłownie kilka minut.

