Logitech G435 Wireless Gaming Headset to przede wszystkim komfort użytkowania. Bezprzewodowe, ważące 165 gramów słuchawki zaprojektowano z myślą o wygodnym noszeni przez kilka godzin dziennie. Firma chwali się też, że to najbardziej ekologiczny bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier, jaki do tej pory wyprodukowała. Słuchawki posiadają certyfikat CarbonNeutral oznaczający m.in. walkę z emisją dwutlenku węgla. Elementy plastikowe zawierają co najmniej 22 procent materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSCTM.

Słuchawki działają w oparciu o technologię LIGHTSPEED 2,4 GHz znaną z innych produktów Logitech oraz Bluetooth. To pozwala na szybkie połączenie z komputerami, konsolami PlayStation i urządzeniami przenośnymi. LIGHTSPEED Wireless łączy się z PC lub PlayStation 3/4 i 5 poprzez adapter USB-A 2.4 GHz. Natomiast klasyczny BT działa bez dodatkowych odbiorników na kompatybilnych urządzeniach.

Do tego 40-milimetrowe przetworniki oferujące dobrej jakości dźwięk i wbudowane podwójne mikrofony ukryte w nausznikach eliminujące konieczność mocowania wysięgnika. Charakteryzują się funkcją kształtowania wiązki redukującą szumy z otoczenia i poprawiającą jakość transmitowanego głosu. Logitech G435 Wireless Gaming Headset wspierają technologie Dolby Atmos i Windows Sonic pozwalające uzyskać dźwięk przestrzenny. Wyposażone w port USB-C na jednym ładowaniu mają działać do 18 godzin.

Logitech G435 Wireless Gaming Headset. Cena i dostępność w Polsce

Logitech G435 Wireless Gaming Headset do sklepów trafią jeszcze w tym miesiącu. Ich cenę ustalono na poziomie 359 zł i będą dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. Do wyboru są słuchawki w kolorze czarno-neonowo-żółtym, niebiesko-malinowym oraz biało-liliowym.