List otwarty w sprawie Androida. Ta sprawa dotyczy większości z nas

Zasady funkcjonujące w świecie Androida, w ramach umów partnerów OEM-owych z Google dopuszczają umieszczanie własnych nakładek, czy też instalowanie oprogramowania „na start”. Jest kilka haczyków – jednym z nich jest dbałość o to, by preinstalowane oprogramowanie nie było złośliwe. Takie przypadki już były i wiele z nich było „grubszymi aferami”, jednak rozeszły się one po kościach. Coś tam media technologiczne pisały i przestały. Sprawy rozeszły się po kościach, nie zmieniło się prawie nic.

Privacy International, Digital Rights Foundation, DuckDuckGo i inni zwrócili się do giganta (a właściwie do Alphabet oraz do CEO Google) w ramach listu otwartego. Problemem są preinstalowane programy, tzw. „bloatware”, który może być poważnym problemem, jeżeli chodzi o prywatność użytkowników. Eksperci w liście otwartym podnoszą argument o niestandardowych uprawnieniach takich programów oraz niemożności ich usunięcia. Niestandardowe uprawnienia zaś oznaczają, że jeżeli cyberprzestępca znajdzie w nich jakąś lukę, to będzie w stanie wykorzystać je do przejęcia całego urządzenia. Według autorów listu jest to sytuacja nie do przyjęcia i powinna zostać jak najszybciej zlikwidowana. Pierwszym sposobem na to, aby i wilk był syty i owca cała jest… uczynienie „bloatware’u” zdatnym do odinstalowania. I w sumie ja też byłbym z tego zadowolony. Co prawda w urządzeniach Nokii nie mogę znaleźć ani jednego takiego programu – ale załóżmy, że kupuję zupełnie inny telefon i chcę pozbyć się bloatware’u. Bez roota i odrobinę grubszych operacji raczej tego nie zrobię.